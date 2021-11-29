عبدالعزيز الشامسي: يوم الشهيد يؤكد تلاحم المجتمع

المصدر: الشارقة - البيان

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قال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية غالية تمثل وقفة إجلال مستحقة نحو من ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والواجب، فلقد سطر هؤلاء الشهداء الأبطال بدمائهم الطاهرة، تاريخاً مشرفاً لدولة الإمارات، الذي نفتخر به نحن والأجيال القادمة.

وأضاف الشامسي أن هذه المناسبة التي يحتفل بها أبناء الإمارات كل عام، وتحديداً في الثلاثين من نوفمبر، تؤكد قوة المجتمع الإماراتي ووحدته وتلاحم أبنائه، واستعدادهم الدائم لتلبية نداء الوطن والقيادة الرشيدة دون تردد، حيث نقف في هذا اليوم المجيد لنخلد بطولات وتضحيات وملاحم شهدائنا الأبرار التي كتبوها بدمائهم الزكية في صفحات التاريخ، ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز والامتنان لما قدموه من أجل الإمارات والقيم الإنسانية.

وأعرب الشامسي عن اعتزازه وتقديره لأبناء الوطن المشاركين في ساحات الشرف والبطولة، الذين اختلطت أرواحهم بأسمى معاني المجد والكرامة، مثمناً الرؤية الواعية للقيادة الحكيمة، وحرصها الدائم على طرح مثل هذه المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية.

ووجه الشامسي في نهاية تصريحه التحية إلى أهالي الشهداء، حيث ستبقى تضحياتهم حاضرة دائماً في ذاكرة كل مواطن إماراتي، معاهدين الله أن نواصل رسالتهم النبيلة في الدفاع عن استقرار بلادنا وعزتها وبناء غد أفضل لأجيال المستقبل، والحفاظ على وحدة دولتنا والعمل على ازدهارها، كي تبقى رايتها خفاقة عالية بين الأمم.

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