عبدالله المناعي: تضحيات الشهداء تبقى خالدة

المصدر: دبي - البيان

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قال عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات:

إن يوم الشهيد مناسبة وطنية نحتفي بها بشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم في سبيل رفع راية الإمارات الغالية في ساحات البطولة والإقدام، وميادين الحق والواجب، ومناسبة جليلة نستذكر فيها سيرة المجد والعز التي خاضها أبناء الوطن الذين ضحوا بدمائهم لأجل خير هذه البلاد.

وأضاف: ستبقى أسماؤهم وتضحياتهم علامة خالدة ومضيئة في تاريخ الإمارات، والاحتفال بيومهم هو أقل ما يمكن أن نقدمه لرد الجميل والمعروف لأهله، في ظل هذا الوطن الذي لا ينسى شهداءه الذين هم دوماً مصدر فخره ومحل اعتزازه.

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