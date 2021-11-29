سلطان السويدي: يوم الشهيد مدعاة للفخر

المصدر: دبي- البيان

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أكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن يوم الشهيد مناسبة يستلهم منها الأبناء والأجيال القادمة، قيم البذل والعطاء والفداء من أجل الوطن، وستبقى مناسبة للاعتزاز، ومدعاة الفخر بأبناء الإمارات الأبرار، الذين استشهدوا نصرة للحق وإرساء العدل، وفداء لتراب الوطن.

وأضاف: هؤلاء الأبطال ستبقى ذكراهم مشعلاً يضيء دروب العزة والكرامة، وفي يوم الشهيد، سنرفع رؤوسنا وهاماتنا، اعتزازاً بما قدمه أبناء الإمارات من تضحيات خالدة في ميادين العزة والافتخار، للحفاظ على راية الإمارات خفاقةً شامخةً بين الأمم. وأشار السويدي إلى أنه في هذه المناسبة المجيدة، نجدد ولاءنا لقيادتنا الرشيدة، ونتعهد بأن نعمل من أجل رفعة الإمارات.

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