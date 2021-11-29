غرفة عجمان تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين بفعاليات خاصة

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان احتفالية خاصة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة واحتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، وذلك في مقر مركز عجمان لريادة الأعمال التابع لها.

وحضر الاحتفالية المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان وسالم بن أحمد النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وسالم السويدي المدير العام وموظفي غرفة عجمان وعدد من التجار وأصحاب الأعمال والمشاريع المشاركين في المعرض الدائم بمركز عجمان لريادة الأعمال.

وقال سالم السويدي خلال كلمته الافتتاحية «نحتفل اليوم بمنجزات خمسين عاماً من التقدم والازدهار والتي حققتها دولتنا في جميع المجالات، وجعلت منها مثالاً ريادياً يحتذى به في المحافل الدولية، ويقدم أرقى صور التقدم الحضاري وبناء الإنسان لدى الدول، كما نستقبل خلال هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، خمسين عاماً قادمة من ترسيخ النجاحات والمضي قدماً بدولتنا وخططها التنموية لكافة القطاعات».

من جانبها أكدت خولة خلفان، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في غرفة عجمان، حرص الغرفة على المشاركة في جميع المناسبات والفعاليات الوطنية، خصوصاً وأن دولة الإمارات تحتفل هذا العام بيوبيلها الذهبي وبمرور خمسة عقود على تأسيسها على يد آبائنا المؤسسين، الذين صاغوا مسار اتحاد دولة الإمارات ورسخوا منجزاته ومكتسباته التي يفتخر بها كل إماراتي وإماراتية على مدار السنوات الماضية.

وشملت فعاليات الحفل العديد من العروض والأنشطة تضمنت عروض الفرقة الحربية، إلى جانب تنظيم معرض «معالم من بلادي»، كما تم إقامة ساحة الفن، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من المسابقات الثقافية.

وعلى هامش الاحتفالية قام عبدالله المويجعي وأعضاء مجلس الإدارة بتفقد المعرض الدائم في مقر مركز عجمان لريادة الأعمال والاطلاع على المشاريع والمحال، حيث أكد الحضور دور المعرض في توفير منصة تسويقية مستدامة لرواد ورائدات الأعمال في إمارة عجمان، وتقديم التسهيلات والمزايا المحفزة لقطاع الأعمال والاستثمار.

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