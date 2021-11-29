هشام القاسم: يوم الشهيد مناسبة حافلة بقيم سامية

المصدر: دبي - البيان

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قال هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي – مجموعة وصل لإدارة الأصول، بمناسبة يوم الشهيد: بمناسبة يوم الشهيد، يلتف شعب الإمارات حول قيادته لنتضرع سوياً إلى المولى، جلت قدرته، أن يدخل شهداءنا الأبرار واسع رحمته، وأن يلهمنا وذويهم الصبر والسلوان، وأن تظل تضحياتهم نوراً يهدينا إلى سبل الخير والإخلاص لوطننا الغالي.

وفي هذا اليوم، يتوحد شعبنا، حول كلمة واحدة، نعاهد فيها أنفسنا وقيادتنا أن نظل على الطريق الذي رسمه لنا شهداؤنا، والرسالة التي اجتمعوا عليها بأن الوطن يأتي فوق أي اعتبار، ويسمو على كل المصالح الأخرى.

وعندما نتسلح بهذه القيم، سنتمكن من المضي قدماً في رحلة الخير التي أطلقها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والرعيل الأول من حكام الإمارات، طيب الله ثراهم أجمعين. وبذلك سنواصل مؤازرة قيادتنا في غاياتها النبيلة لبناء وطن عزيز بأبنائه، شامخ بمقدراته ومكتسباته، منيع بمكانته العالمية المرموقة، والوقوف إلى جانب الحق والعدل ونصرة المظلوم ومؤازرة الدول الشقيقة والصديقة، رحم الله شهداءنا.

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