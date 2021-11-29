محمد العوضي: يوم الشهيد مناسبة للفخر

المصدر: دبي - البيان

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قال محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن يوم الشهيد هو يوم الوفاء والعرفان لعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة، وهو مناسبة للاعتزاز والفخر بما قدموه من تضحيات للدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته وبقاء رايته مرفوعة خفاقة، مقدمين دروساً يجب أن نستخلص العبر منها لتزيدنا تمسكاً وصلابة بانتمائنا الوطني، وإخلاصاً لتراب الإمارات الطاهر.

وأضاف العوضي: إن يوم الشهيد مناسبة يستلهم منها الأبناء والأجيال القادمة قيم البذل والعطاء والفداء من أجل الوطن، فالوطن غالٍ وفي سبيله تهون الأنفس، لذا يجب أن نحميه وندافع عنه ونكون دائماً على أتم استعداد للتضحية من أجله وأن نفديه بأرواحنا ودمائنا في أي وقت.

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