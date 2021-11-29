وصل تدعم تأمين احتياجات الطلاب في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة وصل لإدارة الأصول، عن دعمها لمنطقة دبي التعليمية، من خلال تأمين احتياجات الطلاب من أجهزة الحاسب الآلي للعام الدراسي الحالي 2021/2022. ويعتبر هذا التعاون الثاني بين وصل ومنطقة دبي التعليمية، حيث قامت المجموعة في العام الماضي بتقديم عدد من الأجهزة لدعم تعلم الطلاب عن بعد خلال الجائحة.

وقام وفد من وصل بقيادة زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات، بزيارة إلى مقر منطقة دبي التعليمية للاطلاع على احتياجات الطلبة.

وقالت زينب محمد، رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية في مجموعة وصل لإدارة الأصول: «يأتي حرصنا لدعم قطاع التعليم في الإمارة من صميم أهدافنا المؤسسية.

فمن جهة تسهم المجموعة في توفير بيئة تعليمية جاذبة، لإعداد أجيال من الطالبات والطلاب ليسهموا في التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ومن جهة أخرى، يأتي ذلك متناغماً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تحضنا على تمكين الكوادر البشرية الشابة، ورفدهم بالعلم والمعرفة ليكونوا قادرين على الدخول إلى قطاع العمل باقتدار».

وفي معرض تعليقها، قالت غاية المهيري، مديرة منطقة دبي التعليمية: «نعرب عن شكرنا لمجموعة وصل على استمرار دعمها للمبادرات التي نطلقها، ما يؤكد على حرصها لدعم الشرائح المستحقة للرعاية في المجتمع. إن المبادرات التي تطلقها وصل في هذا المجال تمثل نموذجاً يمكن للشركات الأخرى اتباعه، لإظهار التزامها تجاه مجتمعها، والتأكيد على توافقها مع الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة لجعل العلم والتعليم محور تركيزها، من أجل تمكين الأجيال الشابة».

والجدير بالذكر أن وصل قد بدأت بدعم المبادرات التي تخص المدارس والجهات التعلمية في مختلف أنحاء دبي منذ العام 2014، حيث دعمت أكثر من 20 مؤسسة تعليمية ومدرسة من مختلف المراحل الدراسية للجنسين حتى 2021.

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