كانتين الشاطئ برعاية اتصالات يستضيف 10 علامات في احتفالات عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف فعالية كانتين الشاطئ 2021 برعاية اتصالات، وجهة الطعام الشاطئية المفضلة في دبي، مجموعة من العلامات الجديدة التي ستسجل حضورها الأول في الفعالية. وتستمر الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 11 ديسمبر في جميرا بيتش خلف صن ست مول، وذلك في إطار احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفيما يلي لمحة عن أبرز المطاعم الجديدة التي ستقدم أطباقها في مناطق مختلفة خلال الفعالية:

لا باكيت دي لي إنتروكوت (منطقة البقالة): يسجل المطعم الشهير بأطباق اللحم والبطاطس المقلية المتبلة بصلصة إنتركوت الفريدة، حضوره الأول في فعالية كانتين الشاطئ، ليقدم أطباقه الشهية مثل سندويش اللحم المحضر على طريقة الشارع ومشروبات الميلك شيك مع النكهات الخاصة. ويمكن للزوار شراء الصلصة الشهية لتحضير أطباقهم الخاصة في المنزل.

مستر بيست برجر (منطقة البقالة): يقدّم مطعم مستر بيست برجر أصناف البرجر الكبيرة والشهية وسندويشات الدجاج المقرمشة والجبنة المشوية والبطاطس المقلية المتبّلة في فعالية كانتين الشاطئ بالتعاون مع شركة ريف.

أنذر وينج (منطقة البقالة): تقدم أنذر وينج، العلامة الخاصة بالفنان دي جي خالد بالتعاون مع شركة ريف، أشهى الأجنحة المقرمشة والمتبّلة بثماني نكهات مختلفة.

قوت (منطقة البقالة): يشكّل المطعم الوجهة المثالية لعشاق أصناف البرجر المحلية في دبي، حيث يقدم عربته الخاصة في فعالية كانتين الشاطئ ليتيح للزوار والمقيمين فرصة تذوق أشهى النكهات.

بركCZN برجر (منطقة البقالة): يقدم بوراك أوزدمير، الشيف التركي الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي والملقب بسي زد إن بوراك، عربته الخاصة في فعالية كانتين الشاطئ، ليتيح للزوار والمقيمين في دبي فرصة الاستمتاع بأصناف البرجر التي تحمل توقيع الشيف المفضّل لدى المشاهير.

سلايدر بوكس آند هيلث جانكي باي جورميه جولف (منطقة البقالة): يشكل جورميه جولف الوجهة الأمثل لعشاق المأكولات السريعة والصحية على حد سواء، حيث يقدم سلايدر بوكس أشهى أصناف البرجر المصغّرة، بينما يلبي هيلث جانكي أذواق المهتمين بالصحة واللياقة.

بولد (منطقة البقالة): يشكّل مطعم بولد الوجهة الأمثل لعشاق الأطعمة الشعبية، حيث يعكس اسم المطعم أسلوبه المميز في تقديم مأكولات الشارع الطازجة وشرائح اللحم المقطعة.

ابسلوت زيرو (بازار المأكولات): تقدم علامة المشروبات تشكيلتها من المشروبات الباردة والمنعشة، لتلبي تفضيلات عشاق المشروبات من كافة الأعمار.

باي بينزا (بازار المأكولات): يشارك مطعم باي بينزا المتخصص بالأطباق الصحية الفاخرة لأول مرة في فعالية كانتين الشاطئ لتقديم أصنافه المبتكرة من العجينة والتشيروز والخبز، ويقدّم المطعم فعالية بيك ماي داي التي تتيح للضيوف الاستمتاع بكافة أنواع المأكولات الصحية والشهية.

كريس كروس (بازار المأكولات): يقدم كريس كروس المحطة الأمثل لعشاق توليفات الشاورما اللبنانية الأصيلة.

ليلي بايت (بازار المأكولات): يسجل المطعم الشهير والمختص بالحلويات الصغيرة حضوره الأول في فعالية كانتين الشاطئ لعام 2021، ليكون الوجهة الأمثل لعشاق المذاق الحلو الراغبين بالحفاظ على صحتهم ولياقتهم مع خيارات منخفضة السكريات والسعرات الحرارية.

سايدز باي سايدمين (بازار المأكولات): يستعد المطبخ السحابي الفريد للانطلاق في فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات لعام 2021.

ذه فيل باي هاي (بازار المأكولات): يبرز ذه فيل باي هاي كوجهة مثالية لعشاق السندويشات الطازجة، حيث يمكنهم الاستمتاع بأشهى ساندويشات اللحم الغنية.

ميريكة كافيه (ركن الحلاوة): يشتهر ميريكة كافيه بحلوياته اللذيذة التي تُحضّر باستخدام مكونات طازجة وصحية، ويسجل الآن حضوره الأول في فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات. وتشمل أبرز خيارات القائمة كورنيه الآيس كريم والكعكات الروسية، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من العصائر والمشروبات المنعشة.

تشوروز كون كافيه (ركن الحلاوة): يشكل شوروس كون كافيه محطة مثالية لعشاق وجبات التشوروز الإسبانية الأصيلة، حيث يمكن الاستمتاع بأصابع تشوروز الشهية مع تشكيلة متنوعة من التغميسات مثل النوتيلا ولوتس بيسكوف ودولسي دي ليتشه وغيرها الكثير.

ريببليكا كوفي (ركن الحلاوة): يقدم ريببليكا كوفي أجود وأشهى أصناف القهوة بأسعار مناسبة احتفالاً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات في جميرا بيتش.

شوجرجرام (ركن الحلاوة): يدلل شوجرجرام الزوار مع أشهى أصناف الكب كيك الصغيرة، حيث يمكن لعشاق المطعم الشهير الاستمتاع بالكعكات اللذيذة في المحطة الخاصة بالمطعم.

كابتن بوتيتو (سناك سوق): يختص مطعم كابتن بوتيتو بتقديم أشهى الأطباق المحضّرة من البطاطس، مما يجعله وجهة مثالية لعشاق البطاطس المقلية والمشوية وغيرها الكثير، حيث يتيح لهم الاستمتاع بتشكيلة واسعة من أطباق البطاطس بأسعار مميزة.

دبا باي أويسترز، (سناك سوق): تقدّم دبا باي أويسترز، أول مزرعة متخصصة بأصناف المحار الفاخر في الشرق الأوسط، أصنافها الشهية وعالمية المستوى في فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات.

دوسي ناتا (سناك سوق): يقدّم دوسي ناتا طبقه المميز باستي دي ناتا مع وصفة عائلية أصلية تعود إلى خمسينات القرن الماضي، حيث تضمن حلويات الكاسترد المقرمشة والغنية بالكريمة والمحضرة على الطريقة البرتغالية تلبية أذواق الزوار من كافة الأعمار.

ستريت فرايز (سناك سوق): يقدم مطعم ستريت فرايز الشهير بوجباته الخفيفة الطازجة وعالية الجودة تشكيلة واسعة من الأطباق الساخنة والباردة والحلويات الشهية في منطقة سناك سوق في فعالية كانتين الشاطئ.

توريخا (سناك سوق): يسجّل مقهى توريخا حضوره الأول في فعالية كانتين الشاطئ، ليستقطب طوابير الزوار مع توليفاته المتنوعة والمحضّرة باستخدام حبوب البن المستوردة حصرياً.

سماك ذات (سناك سوق): يعتبر سماك ذات من مشاريع توريخا التي ستنضم إلى فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، ليقدم للزوار طبقه الخاص من المعكرونة والجبنة.

شريد كافيه (مشاوي هت): تقدم محطة شريد كافيه أشهى أطباق البرجر والبطاطس المقلية ومشروبات الميلك شيك في مشاركتها الأولى في فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، حيث يمكن للعملاء التلذذ بوجباتهم أثناء حل الألغاز والألعاب للاستمتاع بتجربة ترفيهية متكاملة.

فور آونس برجر (مشاوي هت): تقدم محطة فور آونس برجر أشهى مأكولات الشارع مع تشكيلة متنوعة من أصناف البرجر والنقانق والأطباق الجانبية الشهية، لتكون الوجهة الأمثل لعشاق المذاق اللذيذ.

مهباش بابل (يلا فان زون): تقدم محطة مهباش بابل تشكيلة مميزة من شاي الفقاعات التي تناسب الزوار من كافة الأعمار، حيث سيستقطب المقهى الكثير من الزوار مع مشاركته الأولى في فعالية كانتين الشاطئ لعام 2021.

تقام فعالية كانتين الشاطئ بدورتها المخصصة للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وبراج وعام الخمسين، برعاية اتصالات والشريك الداعم بلدية دبي.

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