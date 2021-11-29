يونس الخوري: يوم الشهيد منارة تُلهم الأجيال

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بمناسبة يوم الشهيد: في ذكرى يوم الشهيد، نستذكر اليوم بطولات قواتنا المسلحة الباسلة، ونستلهم تضحيات أبطالها في سبيل أمن الوطن ورفعة علمه وأمان أهله.

إن إحياء هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعاً ما هو إلا دليل جديد على عمق التلاحم الراسخ بين القيادة والشعب في إماراتنا الحبيبة؛ هذا التلاحم الذي نشاهده في تكريم قيادتنا الرشيدة للشهداء الأبرار ورعايتها لأسرهم، كما نراه في اجتماع أبناء وبنات الإمارات على تأكيد الولاء لقيادتهم وحرصهم على تمثل قيم الحق والخير والشرف التي غرسها الآباء المؤسسون في ضمائر جميع الإماراتيين والإماراتيات.

ستظل أسماء شهداء الإمارات الأبرار علامة مضيئة في تاريخ هذا الشعب العظيم، وذكراهم العطرة نموذجاً يجسد أسمى معاني التضحية والشجاعة وإغاثة المظلوم المتجذرة في عمق نسيج المجتمع الإماراتي. لقد لبّى شهداؤنا الأبرار نداء الواجب، وجادوا بدمائهم الزكية في ميادين العزة والكرامة مدافعين عن حياض الوطن ومنتصرين لسيادته؛ فحق لنا أن نفخر بهم وبتضحياتهم، وحقهم علينا أن نحفظ ذكراهم خالدةً أبداً في سجلات البطولة والشرف لتكون منارة تُلهم الأجيال القادمة معاني الإخلاص للوطن وقيادته وشعبه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز