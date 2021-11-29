«أوتوموبيلي لامبورغيني» تنطلق في عالم المشاريع العقارية بالتعاون مع «إعمار»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «أوتوموبيلي لامبورغيني» الانطلاق في عالم المشاريع العقارية عبر مشروع بالتعاون مع شركة «إعمار العقارية»، ضمن «دبي هيلز».

ويضم المشروع الجديد 40 فيلا تحوي كل منها 6 غرف ومستوحاة من عالم «أوتوموبيلي لامبورغيني». وجرى بيع الوحدات العقارية كلّها ضمن المشروع، مما يشير إلى النجاح الكبير لـ«أوتوموبيلي لامبورغيني» في خطوتها الأولى بمجال العقارات.

ويتكوّن مشروع «دبي هيلز ڤيستا» الجديد والمقرَّر إنجازه في 2026 من فلل منفردة متعدّدة الطوابق مع حدائق واسعة ضمن مجمّع سكني مغلَق.

وتضم كل فيلا بركة سباحة خاصّة بها مع عدّة مواقف للسيارات. ويكتمل التصميم الهندسي المعماري وعبر لمسات داخلية مستوحاة من تصاميم سيارات «لامبورغيني» الرياضية الفائقة. ويمكن للمالكين الانتقاء من بين 4 أنواع مختلفة من الفلل، مع خيار تأثيث منازلهم الجديدة بمفروشات مستوحاة من عالم «أوتوموبيلي لامبورغيني» أيضاً.

ويبعد مشروع «دبي هيلز ڤيستا» 20 دقيقة فقط بالسيارة عن «مطار دبي الدولي» و«وسط مدينة دبي»، وهو جزء من مشروع «دبي هيلز إستيت» من شركة «إعمار».

وتتمتّع كل فيلا بمناظر رائعة من الصالات الموجودة على السطح مع إطلالة على ملعب الغولف الخاص الذي يحوي 18 حفرة والمعالم المعمارية في منطقة «برج خليفة». ويشتمل مجمّع «دبي هيلز إستيت» الشاسع والمغلَق على ملاعب لكرة المضرب وكرة السلّة، بالإضافة لحلبات مخصَّصة للياقة البدنية ومناطق للنزهة.

وقال فيديريكو فوسكيني، المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات لدى «أوتوموبيلي لامبورغيني»:

يتميّز «دبي هيلز ڤيستا» بكونه مشروعاً سكنياً أنيقاً وفاخراً من أعلى المستويات، وهو يعكس أسس «لامبورغيني»، فيما يتعلّق بالتصميم والجودة والمزايا الحصرية وفق أرقى المعايير.

واختار أربعون مستثمراً عقارياً فلل «دبي هيلز ڤيستا» التي تتألّق عبر تصاميم أنيقة متميّزة مستوحاة من علامة «أوتوموبيلي لامبورغيني» التجارية والتي تجسّد روحيتها في الحياة اليومية.

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