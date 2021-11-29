سارة الأميري تطلع على خطط الصناعة في إمارة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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استقبل عبد الله الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، حيث اطلعت معاليها على الخطط الحالية والمستقبلية لنمو القطاع الصناعي في إمارة عجمان.

وأوضحت أن الزيارة جاءت بهدف توطيد العلاقة وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة واقتصادية عجمان، وذلك في إطار الجهود الوطنية للتطوير الشامل للمنظومة الصناعية في دولة الإمارات، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، بصورة تدعم نمو الصناعات الوطنية وتعزز تنافسيتها عالمياً.

وأعرب عبد الله الحمراني عن امتنانه لما تبديه الوزارة من اهتمام وتنسيق لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية.

وأكد أن القيادة الرشيدة في إمارة عجمان تولي اهتماماً كبيراً لقطاع الصناعة، مشيراً إلى تكثيف الجهود والعمل كفرق تكاملية مع الوزارة لتحقيق طموحات القيادة في الوصول إلى الرقم واحد عالمياً. واستعرض الوضع القائم والرؤية المستقبلية لتنمية لقطاع الصناعة في الإمارة. خاصة أن قطاع الصناعة يشكل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ عدد الرخص الصناعية إلى حوالي 1070 رخصة.

وعرضت الدائرة خططها الاستشرافية في قطاع الصناعة ومستقبل الصناعة في إمارة عجمان وبالذات مستجدات مؤشر الصناعة التي باتت الإمارة من الأوائل في تطبيق مراحله.

وتقدم عبد الله الحمراني بالشكر إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، على الزيارة المثمرة، مشيراً إلى أن الزيارة تمثل دعماً كبيراً لقطاع الصناعة في الإمارة، الذي يتبنى خططاً مستقبلية واعدة تواكب التطورات التكنولوجية.

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