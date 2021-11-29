الاتحاد للطيران تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين بحسومات 50 % على رحلاتها

المصدر: أبوظبي- البيان

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الاتحاد للطيران تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين للإمارات العربية المتحدة، بإطلاق حسومات تصل إلى 50 % على رحلاتها، تسري لمدة 50 ساعة فقط.

وبدأ العرض عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد، etihad.com، الساعة 10 مساءً الإثنين 29 نوفمبر ويستمر لغاية الساعة 12 منتصف الليل من يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021، للسفر حتى 14 يونيو 2022. يمكن للضيوف حجز رحلاتهم اليوم وتبديل مواعيدها لاحقًا من دون تكلفة إضافية لمزيد من راحة البال.

كما سيحظى الضيوف المسافرون خلال عطلة اليوم الوطني بأطباق إماراتية تقليدية على متن رحلات الاتحاد للطيران وفي صالات انتظار المسافرين في مطار أبوظبي الوطني.

وللضيوف الصغار يمكنهم الاستمتاع بطبق صُمّم خصيصًا لهذه المناسبة من قبل أصغر طاهية إماراتية، الشيف عائشة العبيدلي، في إطار احتفالات الشركة بعام الخمسين للإمارات. وتُقدّم الشيف عائشة فطائر «الجباب» أو البانكيك التي تحمل ألوان علم الإمارات العربية المتحدة.

وإضافة لما سبق سيحصل الضيوف المسافرون خلال عيد الاتحاد الخمسين على مفكّرة بطبعة محدودة، من تصميم الفنانة الإماراتية ميثاء دميثان. تضم المفكّرة رسومات رائعة تستعرض مسيرة التنمية في أبوظبي بدءًا من نشأتها على رمال الصحراء انتهاءً إلى ما وصلت إليه من حضارة وعمران وازدهار.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض الخمسين ساعة للاتحاد، سيتيح للضيوف اختيار الوجهة التي يرغبون بالسفر إليها، ومن بينها لندن وبرشلونة والدوحة وروما وسنغافورة، مع أسعار تبدأ من 695 درهمًا إماراتيًا فقط للدرجة السياحية و2495 درهمًا إماراتيًا فقط لدرجة الأعمال.

يمكن للراغبين باستكشاف المدينة الخالدة، الاستفادة من عرض الاتحاد لدرجة الأعمال والسفر إلى روما مقابل 9995 درهمًا فقط، أو اختيار الدرجة السياحية والسفر مقابل 1795 درهمًا فقط، وإلى كولومبو وعمّان تبدأ الأسعار من 995 درهمًا فقط.

وبفضل برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، وإجراءات التعقيم الصارمة الذي تطبُقه الناقلة على كافة رحلاتها القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، يمكن للضيوف السفر براحة بال واطمئنان.

وكانت الاتحاد أول شركة طيران في العالم يحصل جميع طواقمها الجوية العاملة على متن الطائرة على اللقاح. كما أنها تفرض على كافة المسافرين على متن رحلاتها بتقديم نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف قبل الصعود للطائرة.

وقد حصلت الشركة على التكريم بصفتها واحدة من أفضل الشركات العالمية. ويشمل البرنامج، تأمينًا صحيًا مجانيًا ضد كوفيد 19 لكافة المسافرين، يستمر حتى 31 مارس 2022.

ويساعد تطبيق الشركة المبتكر «مُعتمد للسفر» على تسهيل عملية التأكد من الوثائق المطلوبة قبل السفر، حيث يمكن للمسافرين التحقق من استكمال وثائقهم قبل الوصول إلى المطار، ما يمنحهم مزيدًا من الثقة.

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