مجموعة دويتشه هوسبيتاليتي تفتتح فندق إنترسيتي في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت دويتشه هوسبيتاليتي افتتاح فندق إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت في خطوة لتوسيع محفظتها المتنامية في الشرق الأوسط. وتعاونت المجموعة الفندقية مع شركة إدارة الفنادق فالور هوسبيتاليتي بارتنرز، ليصبح فندق إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت أول فندق في الشرق الأوسط حاصل على امتياز مجموعة دويتشه هوسبيتاليتي.

ويلبي الفندق احتياجات الزوار من رواد الأعمال والمسافرين بداعي الترفيه وذلك بفضل موقعه المركزي وخدماته. وقال ماركوس برنهارد، الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه هوسبيتاليتي: "لطالما فتحت منطقة الشرق الأوسط ذراعيها لشركات الضيافة باعتبارها سوقاً مميزاً ومتنامياً باستمرار.

وتضم محفظتنا بالفعل 19 فندقاً تشغيلياً في الشرق الأوسط وسنواصل توسيع نطاق علاماتنا في المستقبل. ويفتح إطلاق أول فندق لإحدى علاماتنا مع شريكنا فالور هوسبيتاليتي بارتنرز يفتح أمامنا المزيد من الفرص والآفاق المستقبلية في القطاع.

ويحتلّ الفندق موقعاً مثالياً على واجهة الجداف البحرية في دبي، ويضم 138 غرفة سوبيريور وبريميوم. ويشمل تراس السطح مساحة للمسابح تضم صالة أكوا لاونج ومنطقة مخصصة لمسابح الأطفال. ك

ما تشمل المرافق الأخرى صالات رياضية ومطاعم عصرية وصالة بيسترو. وتتميز التصاميم الداخلية للفندق بلمسة المهندس المعماري الإيطالي ماتيو ثون، الأمر الذي يتجلى عبر كافة فنادق علامة إنترسيتي العالمية الأخيرة. ويسمح الفندق ذو الموقع المميز للضيوف باختيار وسائل التنقل الخاصة بهم بفضل سهولة وفعالية الوصول إلى مترو دبي أو الطرق الرئيسية أو قوارب الخور.

وقال سيجفريد نيرهاوس، نائب رئيس دويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط: متحمسون للغاية لافتتاح فندق إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت الذي يقع في قلب دبي، وسط المعالم التاريخية للمدينة. ونتوقع أن يصبح هذا الفندق وجهة الإقامة المفضلة وسط المدينة للمقيمين والسياح على حد سواء. وينضم فندق إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت إلى فنادق إنترسيتي الأخرى في السعودية وسلطنة عمان ليكون رابع فندق يحمل علامة إنترسيتي في الشرق الأوسط.

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