شراكة بين «ناس» و«جلوبال جت تكنك» لتقديم خدمات صيانة الطائرات بمطارات دبي والشارقة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)، البدء قريباً في توفير أفضل خدمات صيانة الطائرات الفورية لشركات الطيران، في مطاري دبي والشارقة، من خلال اتفاقية شراكة مع جلوبال جت تكنك، أحد المزودين المستقلين لحلول الصيانة في منطقة الخليج.

وستقدم ناس خدمات صيانة الطائرات الفورية بصفة شاملة ومعتمدة، بموجب شهادة وتصديق الهيئة الأوروبية لسلامة الطيران.

وقال لوكس سكوروبا، الرئيس التجاري لمجموعة ناس، يسعدنا التعاون مع جلوبال جت تكنك، لتقديم أنظمة وإجراءات عالية الجودة، على قياس أفضل المعايير الدولية، التي تشمل أحدث أنظمة إدارة السلامة، التي تتناسب مع سجل إنجازات ناس.

وتعد جلوبال جت تكنك، الشريك المثالي لناس، لتقديم خدمات صيانة الطائرات لشركات الطيران في دبي والشارقة. ونتطلع إلى العمل معاً، لتقديم الجودة والتميز والسلامة، لضمان استمرارية تقديم خبراتنا لخدمة عملاء شركات الطيران.

وتوجد ناس في أكثر من 55 مطاراً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتقدم خدماتها لأكثر من 100 عميل من شركات الطيران، عبر شبكتها، بما في ذلك 5 من أفضل 10 شركات طيران في العالم، بالإضافة إلى حضورها في مطارات تعد من مراكز ومحاور الطيران الرئيسة.

ويشمل ذلك المناولة الأرضية، والمناولة الركاب، والمنحدرات، والهندسة، وصيانة الطائرات، بالإضافة إلى إدارة الصالات، وخدمات الاستقبال والمساعدة والحلول التقنية المبتكرة، وحلول السفر والتدريب.

وتقوم شركة جلوبال جيت تكنك، المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، بتشغيل محطات صيانة الطائرات في مطار دبي الدولي ومطار الشارقة، حيث يمكنها التعامل مع مجموعة واسعة من أنواع الطائرات، حيث يتم تدريب المهندسين والفنيين المهرة في الشركة، على الإجراءات التشغيلية لشركات الطيران المتعاقد معها، وهم موجهون نحو تقديم خدمات موحدة للعملاء.

وأكد النقيب خميس الكعبي رئيس مجلس إدارة جلوبال جيت تكنك، أن الشراكة تأتي تماشياً مع رؤية الشركة للتوسع خارج الإمارات، وتقديم خدماتها عالية الجودة، وخبراتها الفنية، للعملاء في المنطقة، مع الاستفادة من الإمكانات والخبرات التي يمكن أن توفرها شبكة ناس الواسعة.

وبموجب الشراكة، ستقدم الشركتان الفحوصات القياسية قبل الرحلة، والفحوصات اليومية والأسبوعية، لمجموعة متنوعة من الطائرات، حيث تسهم ناس بخبرتها في صيانة الطائرات، بينما ستقدم جلوبال جيت تكنك، تراخيص صيانة الطائرات المحلية، ومرافق المطار والمصادر المالية للشراكة.

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