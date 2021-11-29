أحمد بن سعيد يشهد احتفال طيران الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي- البيان

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احتفلت مجموعة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة من الأنشطة التي تعكس التراث والتاريخ الفريد للدولة.

وشهد الاحتفال، الذي أقيم في مبنى المقر الرئيس لمجموعة الإمارات، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الذي قام بقطع قالب الحلوى التقليدي احتفالاً باليوبيل الذهبي للدولة. كما شهد الاحتفال حشد كبير من موظفي المجموعة.

وتم تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات، حيث أقيم في المقر الرئيسي للمجموعة قرية تراثية مصغرة، تضمنت فن الحناء وكابينة تصوير على الطراز التقليدي، وشارك في الاحتفال فرقة شعبية إماراتية قدمت رقصة العيالة.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت احتفالات الخمسين مبكراً هذا العام، حيث وضعت ملصقات عملاقة تحمل عبارة «الإمارات العربية المتحدة 50»على عدد من طائراتها البوينج 777-300ER والإيرباص A380.

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