فريق إماراتي يشغل «أسواق مارت» بالكامل في عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي ـ البيان

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في عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل أسواق للتجزئة هذه السنة بشكل مختلف من خلال تجربة عالية الجودة في بيئة تسوق مميزة، حيث سيتم تشغيل أسواق مارت (الورقاء 3) بالكامل من قبل فريق من مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة العملاء طوال شهر ديسمبر 2021.

تلتزم أسواق بخدمة المجتمعات المحلية منذ انطلاقتها الأولى، وتأمل أسواق من خلال فعالية عيد الاتحاد الخمسين في تعزيز ثقتها ودعمها للمجتمع، وتعتبر أسواق أن هذه مجرد خطوة أولى في خطة طويلة الأمد لتعزيز وتشجيع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى قطاع البيع بالتجزئة. تأمل أسواق في زيادة الاهتمام بقطاع التجزئة من قبل مواطني الدولة وتشجيعهم على المشاركة ليكونوا جزءاً فاعلاً في هذا القطاع الحيوي في المستقبل.

كما ويستمر هذا النشاط الوطني لمدة شهر كامل في أسواق وهو مثال حي على القيمة الكبيرة التي يمكن لمواطني دولة الإمارات إضافتها على قطاع البيع بالتجزئة. وتستقبل أسواق المزيد من المواطنين الإماراتيين من جميع أنحاء الإمارات للانضمام إلى الفريق وتنمية مستقبل تجارة التجزئة في الدولة.

بمناسبة مرور 50 عاماً على إعلان تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتفل «أسواق» وعلى طريقتها من خلال التركيز على كل من المواطنين والمقيمين في الدولة، وذلك وفقاً لرؤيتها القائمة على المساهمة في تطوير المجتمع المحلي.

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