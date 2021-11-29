استعراض لليخوت بدبي مارينا احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي ـ البيان

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من المقرر أن تجذب الجماهير أحد أكثر احتفالات عيد الاتحاد الخمسين التي طال انتظارها وأكثرها متابعة على نطاق واسع في دبي باستعراض اليخوت وحفل رفع العلم على شاطئ مارينا في الأول من ديسمبر.

أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره كل من: سابو سوميان رئيس عمليات البيع بالتجزئة لدى هوت باك، شامير م.علي المدير الإداري لـD3 لليخوت، ألبين توماس مدير عام شركة هادي للصرافة، رشيد متنور العضو المنتدب Ad & M، جوشوا سيباستيان مدير العمليات Ad & M.

ومارينا واحدة من أكثر الوجهات شهرة في دبي، تم إعداد مرسى دبي لتحويل البحر المفتوح إلى فعالية بحرية ثقافية في 1 ديسمبر للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، واحدة من أكثر احتفالات عيد الاتحاد الخمسين التي طال انتظارها والتي تتابع على نطاق واسع في دبي جاهزة لإبهار المتفرجين باستعراض اليخوت وحفل رفع العلم على بحر مارينا. وتعاونت شركة Ad & M International الرائدة في مجال الإعلان وإدارة الأحداث مع شركة تأجير اليخوت المحترفة الرائدة D3 Marine مرة أخرى. لتنظيم هذا الحدق الرائع وقد تم تنظيم الحدث بكفاءة العام الماضي.

واجتذبت النسخة الافتتاحية للعيد الوطني للنسخة البحرية، التي أقيمت في الأول من ديسمبر العام الماضي، الكثير من المتفرجين وتلقى الكثير من الثناء من كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء السلك الدبلوماسي والضيوف المدعوين ووسائل الإعلام. نظراً لأن الإمارات على وشك بلوغ الخمسين من العمر هذا العام، فإن موكب اليخوت المذهل مع أنشطة الرياضات المائية يعود لعرض أكبر وأكثر إشراقاً ومن المؤكد أنه سيوفر تجربة لا تُنسى.

الحدث الكبير مع الكثير من الأنشطة المثيرة بما في ذلك عرض كبير لليخوت الفاخرة سيبدأ العرض من مرسى دبي في 1 ديسمبر، في الساعة 10 صباحاً. سيتم تجميع الأسطول بأكمله في شكل دائري في وقت حفل رفع العلم. سيتمكن المتفرجون أيضاً من مشاهدة مراسم رفع العلم والأنشطة الرياضية الأخرى.

وبعد رفع العلم والعرض الفني والثقافي، سيبدأ العرض في رحلة تستغرق ساعتين من مرسى دبي إلى المياه المحيطة. في وقت لاحق سيتمكن الضيوف من الاستمتاع برحلة بحرية ومشاهدة المعالم البارزة في دبي عبر البحر بما في ذلك أتلانتس وفنادق النخلة قبل اختتام الفعالية.

حصل هذا الحدث على الكثير من الدعم من الحكومة والمنظمات شبه الحكومية، في حين أن العلامات التجارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة تشارك أيضاً مثل: مزارع العين، وهوت باك للتغليف وصرافة هادي، ليكونوا جزءاً من الاحتفال باليوم الوطني الخمسين.

وقال الكابتن شامير م. علي، قائد يخت دبي دي 3، عن سعادته بهذا الحدث، نحن فخورون بتقديم العرض البحري للاحتفال باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة. لقد كنا في هذه الصناعة لسنوات عديدة، ومن دواعي سرورنا تخصيص اليخوت الفخمة الخاصة بنا لهذا الحدث، «أكثر من 20 يختاً من دبي D3 سيشارك هذا العام».

وقال جوشوا سيباستيسن، المدير التشغيلي لشركة Ad & M International: «نحن متحمسون جداً لهذا الحدث الكبير ويسعدنا أن نشارككم رفع الستار للاحتفال باليوم الوطني لهذا العام».

وغطت وسائل الإعلام المحلية والدولية الحدث الافتتاحي الذي أقيم في الأول من ديسمبر 2020، في حين بثته وسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية على الهواء مباشرة. ويتوقع منظمو الحدث حشداً كبيراً للحدث هذا العام أيضاً. وفي الوقت نفسه، تجرى مسابقة إذاعية في القنوات الرائدة في الوقت الحالي وسيحصل الفائزون على فرصة للمشاركة في حفل رفع العلم مع المسؤولين الحكوميين، حيث سيتم رفع 50 علماً كجزء من احتفالات الإمارات بالذكرى الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

شركة Ad & M International، الشركة الرائدة في مجال الإعلان وإدارة الأحداث ومقرها تيكوم دبي، هي الجهة المنظمة لهذا الحدث الفريد.

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