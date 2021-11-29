«مرحباً» تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين في صالاتها بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أضفت «مرحباً»، جناح خدمات الضيافة في المطارات التابع لدناتا، طابعاً إماراتياً تقليدياً على صالاتها في مطار دبي الدولي احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد أعادت «مرحباً» تصميم اثنتين من صالاتها لتضم كل واحدة منهما مجلساً تقليدياً يوفر فرصاً للتصوير الفوتوغرافي والخط بالشراكة مع فنانين محليين، كما عرضت قائمة أطعمة محلية حسب الطلب.

وسوف تتاح الفرصة للمسافرين من دبي وعبرها المشاركة في مجموعة أنشطة «مرحباً» داخل المبنى 1 والمبنى 3 وصالات الكونكورس B، من الآن وحتى 4 ديسمبر 2021.

وقال ستيف ألين، النائب التنفيذي لرئيس دناتا: «احتفلت مرحباً مؤخراً بمرور 30 عاماً على خدمة ملايين المسافرين، ونفخر اليوم بمرور 50 عاماً على تأسيس الإمارات العربية المتحدة، التي تأسست فيها علامتنا التجارية ونمت وتوسعت لتقدم خدماتها الآن في ست دول».

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