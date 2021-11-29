استطلاع «كيرني»: سكان الإمارات يفضلون شراء الأحذية والملابس من المتاجر شخصياً

المصدر: دبي- البيان

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زاد إقبال سكان الإمارات على المتاجر والتسوق فيها، وذلك وفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة «كيرني».

وتبين أن الراحة (51٪)، وتجربة التسوق المحسنة (49٪)، والأسعار التنافسية (44٪) كانت الدوافع الرئيسة للعودة إلى المتاجر التقليدية. وكانت الفئات الأكثر شيوعاً لعمليات الشراء في المتاجر تلك التي تتطلب تجربتها وتفحصها شخصياً، كالأحذية (53٪)، والملابس غير الرسمية (37٪)، وملابس العمل (35٪).

من جهة أخرى، كانت العوامل المحفزة على التسوق عبر الإنترنت، توفير الوقت (49٪)، وسهولة الشراء (37٪)، والوقاية من كوفيد (37٪)، وسهولة التسليم (37٪). و

قال ديباشيش موخيرجي، الشريك في كيرني الشرق الأوسط لممارسات المستهلكين والتجزئة: شهدت عادات الاستهلاك تحولاً جذرياً في الأشهر الـ18 الماضية، إذ شهدنا تسارعاً في الإقبال على التسوق الرقمي والإنفاق عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من أن التجارة الإلكترونية ما زالت رائجة بقوة، إلا أن استثمار تجار التجزئة في تشكيل بيئات آمنة مع تسعير سلعهم وخدماتهم بشكل تنافسي أدى إلى عودة قوية للمستهلكين إلى المتاجر الموثوق بها للتمتع بتجربة التسوق المحسنة.

وكشفت الدراسة أنه في الربع الأخير، رفع 34٪ من السكان إنفاقهم على العناصر غير الأساسية بأكثر من 25٪. ارتفاعاً من 23٪ من السكان فقط ممن قاموا بالمثل في يونيو.

وتتوافق هذه الزيادة مع التوقعات الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي في وقت سابق من هذا العام، والتي تشير إلى نمو تجارة التجزئة في المتاجر الفعلية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7٪.

واختتم موخيرجي قائلاً: رأينا هذا العام تقديم تجار التجزئة على الإنترنت الحسوم في الأسبوع الثاني من نوفمبر مع تخفيضات يوم العزاب، أي أبكر من موعد الجمعة البيضاء التي اعتدناها.

ومع تنافس تجار التجزئة عبر الإنترنت وفي المتاجر والقنوات المتعددة لاكتساب العملاء، أصبح بناء علاقات أقوى بالعلامات التجارية جزءاً محورياً من رحلة المستهلك.

ونتوقع أن يبدأ تجار التجزئة تقديم المزيد من التجارب داخل المتجر؛ سواء كان الدفع الذاتي أو الآلي، أو الشراء رقمياً والتسلّم في المتجر، أو مفاهيم الأكشاك الأصغر ضمن المتجر، أو غيرها من طرائق التسوق الجديدة الجذابة.

وتم إجراء هذا البحث جزءاً من سلسلة استطلاعات مستقلة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية «كيرني» لاستكشاف الاتجاهات في القطاعات الرئيسة التي تسهم وتدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.

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