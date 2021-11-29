«أبوظبي الإسلامي» يكرّم 3 مشاريع في «جوائز تكريم الإبداع في استلهام القيم الأخلاقية بالقطاع المالي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة «رفينيتيف»، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن منح جوائز بقيمة إجمالية وصلت إلى 450 ألف درهم للفائزين الثلاثة النهائيين في النسخة السادسة من «جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي»، والتي تحتفي بالشركات والأفراد الذين نجحوا في تطوير حلول رائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

وجاء الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة الأول لهذا العام في حفل أقيم مؤخراً وحضره نحو 400 من الجمهور الذين صوتوا لصالح منصة «آيفن» للتمويل الإسلامي البحرينية ومنحها الجائزة المالية الأولى بقيمة 300 ألف درهم، حيث تفوقت بين أكثر من 200 طلب تسلمتها الجائزة من جميع أنحاء العالم. وكانت منصة «آيفن» من بين المتأهلين الثلاثة النهائيين الذين قدموا عرضاً رسمياً لفكرتهم خلال الحفل.

وتم تكريم منصة «آيفن» لتقديمها الحل الأول من نوعه المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لخدمات «الشراء الآن والدفع لاحقاً».

والذي يربط تجار التجزئة بمجموعة كبيرة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية، مثل المصارف وشركات التمويل وتمويل المشاريع متناهية الصغر ومنصات التمويل الجماعي، سواء عبر الإنترنت أو بدون اتصال، مما يتيح للعملاء إرسال طلبات التمويل الخاصة بهم إلى مؤسسة التمويل المفضلة لديهم والحصول على الموافقة سريعاً.

وتم مراجعة وتقييم ملف المتنافسين الثلاثة النهائيين من قبل مجلس استشاري ضم خبراء ماليين إسلاميين في الأخلاقيات المصرفية وعلماء متخصصين في أحكام الشريعة الإسلامية. واستندت معايير الاختيار إلى الجوانب الأخلاقية لعروض وطلبات الترشح، ومدى تأثيرها على المجتمع ومستوى ابتكارها، والقدرة على تطبيقها بشكل عملي في قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي. كما طُلب من المتنافسين تقديم عروض توضيحية حول المسارات التي ستمكنهم من تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية لأعمالهم.

وقال الدكتور أُسيد الكيلاني، الرئيس العالمي لقطاع الرقابة الشرعية الداخلية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: خالص التهاني لمنصة «آيفن» للتمويل الإٍسلامي لفوزها بالجائزة الأولى وللجهود الرائعة التي قدمت حلولاً تمويلية قادرة على إحداث فرق كبير لصالح تطور وتقدم قطاع التمويل الإسلامي حول العالم. وقد برهنت منصة «آيفن» على ما يمكن لشركات التقنيات المالية القيام به لتوفير الراحة والملائمة، وكذلك الدعم للعملاء الراغبين في الحصول على تمويلات تتوافق وأحكام الشريعة الإٍسلامية.

وقال نديم نجار، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مجموعة بورصة لندن: كانت العروض والأمثلة الرائعة التي رأيناها خلال مراحل التصفيات للجائزة بمثابة مصدر إلهام لكل من يعمل في قطاع الخدمات والتقنيات المالية، وستسهم في تعزيز ثقتنا وقدرتنا على إحداث تغييرات إيجابية في القطاع.

ويهدف مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال «جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي»، إلى تسليط الضوء على أفضل ما في قطاع التمويل الإسلامي وأخلاقياته والتعريف بالحلول المبتكرة التي تستجيب للتحديات التنموية والاجتماعية. وحتى اليوم، تلقى المصرف أكثر من 450 طلباً للترشح لـ«جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي»، وقدم دعمه لأكثر من 20 متأهلاً للتصفيات النهائية بقيمة تجاوزت 2,3 مليون درهم على شكل منح تمويلية. وخلال السنوات الخمس الماضية، تمكنت الجائزة من تأسيس مكانتها كمبادرة رائدة، حيث تلقت أكثر من 450 طلباً للترشح من جميع أنحاء العالم.

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