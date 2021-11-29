108.4 % قفزة أرباح شركات دبي المدرجة الفصلية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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قفزت أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي، بأكثر من الضعف، حيث ارتفعت من 1.1 مليار دولار في الربع الثالث 2020 إلى 2.3 مليار دولار (8.45 مليارات درهم) في نفس الفترة من العام الجاري بنمو 108.4%، مدعومة بارتفاع إجمالي صافي الأرباح لقطاعات البنوك والعقارات والنقل، مع استحواذ القطاعات الثلاثة على أكبر حصة من أرباح الشركات المسجلة بنسبة 91.1%. وارتفعت أرباح الشركات الإماراتية المدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي 86.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، في مؤشر على تعافيها من تداعيات الجائحة.

وأظهر تقرير حديث صدر عن «كامكو إنفست» أمس، أن أرباح الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، وصلت إلى 6.7 مليارات دولار (24.6 مليار درهم) في الربع الثالث من 2021، مقارنة بنحو 3.6 مليارات دولار (13.2 مليار درهم) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي من 2.5 مليار دولار إلى 4.4 مليارات دولار (16.2 مليار درهم) في الربع الثالث من العام الجاري، بنمو قدره 75%، حيث شهد قطاع البنوك نمو إجمالي الأرباح إلى 1.4 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2020، بزيادة سنوية 200 مليون دولار أو 16.4%، وسجل قطاع الاتصالات ثاني أكبر صافي ربح خلال الربع الثالث ، حيث ارتفعت الأرباح على أساس سنوي 3.5 % لتصل إلى 682.4 مليون دولار. ولفت إلى ارتفاع ربحية الشركات الخليجية خلال هذا الربع، خصوصاً الإماراتية، يعكس تسارع وتيرة النمو الاقتصادي بالمنطقة مع ارتفاع قراءات مؤشر مديري المشتريات في الإمارات بوتيرة ثابتة متخطية العلامة الدالة على النمو في أكتوبر 2021.

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