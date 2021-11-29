«التخفيضات الكبرى» في دبي تنعش التجزئة بعروض الـ 72 ساعة

المصدر: دبي - البيان

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جمعت الدورة الثانية والأخيرة لهذا العام من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» عدداً من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التجزئة في دبي، والتي عملت لتقديم عروض ترويجية كبرى وتخفيضات حتى 90% لسكان المدينة وزوارها.

واستقطبت العلامات التجارية الرائدة ومراكز التسوق الشهيرة على مستوى دبي بين 25 - 27 نوفمبر، المتسوقين من خلال 72 ساعة من الصفقات والعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية.

وشكلت الدورة الأخيرة من الفعالية الترويجية التي نظمتها «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» بالتعاون مع شركاء التجزئة الرئيسيين آخر فعالية رئيسية للتسوق العام الحالي، وتعد أحد المحركات الاقتصادية المهمة لإمارة دبي وإحدى أبرز الفعاليات على التقويم السنوي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن «3 أيام من التخفيضات الكبرى» حققت نجاحاً كبيراً، وقدمت لسكان دبي وزوارها أفضل التخفيضات والعروض الترويجية داخل مراكز التسوق والمتاجر المختلفة على مستوى المدينة. ولم يكن ذلك النجاح ممكناً من دون دعم شركائنا في القطاع، حيث حرصنا سوياً على تقديم تجارب تسوق مميزة، وعروض ترويجية رائعة.

وقال تيموثي إرنست، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مولز: «سررنا بتقديم تخفيضات وحسومات كبيرة لمدة 3 أيام للعام الثاني على التوالي، حيث قدمت العلامات التجارية والمتاجر أفضل الأسعار والتخفيضات للمتسوقين خلال جدول فعاليات دبي.

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