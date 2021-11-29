973 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 973 مليون درهم، حيث تم تسجيل 372 مبايعة بقيمة 777.99 مليون درهم منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 108.58 ملايين درهم و342 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 669.41 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الخوانيج الأولى. وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 26 مليونا.وجاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الأولى كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بـ 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا.

وتصدرت مرسى دبي المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل بـ 52 مبايعة قيمتها 147 مليون درهم، تلتها الخليج التجاري بـ 43 مبايعة بقيمة 50 مليونا .

وسجلت الرهون 159.35 مليون درهم منها 12 رهن أراضٍ بقيمة 49.27 مليون درهم و57 رهن فلل وشقق بقيمة 110.08 ملايين، أهمها بمنطقة الخوانيج الأولى بقيمة 19 مليون درهم، ورهن بنخلة جميرا بقيمة 17 مليون درهم. وتم تسجيل 14 هبة بقيمة 36.26 مليون درهم، أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 15 مليون درهم، وأخرى بمنطقة برج خليفة بقيمة 11 مليوناً.

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