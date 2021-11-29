2.1 مليار تأمين ائتمان صادرات 9 منشآت صناعية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إنجاز المرحلة الأولى من برنامج تحسين البيئة التمويلية للمنشآت الصناعية بهدف إيجاد بيئة ائتمانية محفزة للقطاع الصناعي والتجاري في الإمارة وتحفيز البنوك على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميزة، حيث نجح البرنامج في مرحلته الأولى بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات من تمكين 9 منشآت صناعية من الحصول على تأمين ائتمان الصادرات.

وبلغ إجمالي قيمة ائتمان الصادرات لهذه المنشآت الصناعية 2.144 مليار درهم منذ مارس 2020 موزعة على مليار و588 مليون درهم لشركات الصناعات المعدنية و367 مليون درهم للصناعات البلاستيكية والزجاج و100 مليون درهم لصناعات البناء و70 مليوناً للصناعات الكيماوية و19 مليون درهم للصناعات الكهربائية والإلكترونية.

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