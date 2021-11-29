المصدر: دبي ــ البيان

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● أعلنت شركة سوق دبي المالي، تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للشركة، لتصبح بعد التعديل، كالتالي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من 9 أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بقانون الشركات، وقانون الهيئة، والقرارات الصادرة، تنفيذاً لمهامها حسب ما يتم تعديلها من وقت إلى آخر.

● أعلنت شركة أورينت للتأمين إكمال عملية شراء الأسهم العائدة لبنك أبوظبي التجاري في شركة أورينت للتأمين التكافلي، والبالغة 20 %، وبذلك تبلغ حصة شركة أورينت الإمارات 80 % من إجمالي أسهم الشركة.

● أعلنت الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 183.1 مليون درهم نهاية سبتمبر، مقارنة بـ 293.2 مليون درهم في الفترة نفسها من 2020، مشيرة إلى أن الخسائر تعادل 16 % من رأس المال مقابل 25 % في الفترة المقابلة 2020.

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