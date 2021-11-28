بيت.كوم ويوجوف: 6 من كل 10 مهنيين في الإمارات يفضلون تأسيس أعمالهم الخاصة

المصدر: دبي- البيان

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أظهر استبيان ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخراً، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، أنّ حوالي 6 من 10 مهنيين في الإمارات (59 ٪)، يفضلون تأسيس عمل خاص بهم، إذا سنحت لهم الفرصة لذلك.

وصرح أكثر من ثلث المجيبين (38 ٪)، أنهم يمتلكون طموحات شخصية لتنمية أعمالهم على نحو أكبر في بلد إقامتهم، يليهم 27 ٪ ممن يهدفون لأن تصبح شركتهم مجموعة دولية كبرى، فيما صرح 19 ٪ من المجيبين، بأنهم يطمحون لأن تصبح شركتهم معروفة على المستوى الإقليمي.

ومع أخذ النمو في الاعتبار، يخطط 69 ٪ من المجيبين في الإمارات، لتعيين موظفين جدد لشركتهم الخاصة في العام المقبل.

كما أظهرت نتائج الاستبيان، أن 58 ٪ من الموظفين حالياً، يفكرون في تأسيس شركاتهم الخاصة، فيما صرح 25 ٪ من المجيبين، أنهم حاولوا تأسيس عمل خاص بهم في الماضي، في حين أن 7 ٪ فقط، لم يفكروا مطلقاً بريادة الأعمال من قبل.

وأشار المجيبون، إلى أن الرغبة في تحقيق الذات (45 ٪)، وحرية تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية (42 ٪)، هما أهم أسباب تفضيل العمل الخاص، يلي ذلك، التأثير إيجاباً في المجتمع (41 ٪)، والمكاسب النقدية العالية (39 ٪).

ويبدو الأمر مماثلاً بالنسبة للأشخاص الذي قاموا بتأسيس عملهم الخاص في المنطقة، فعند سؤالهم عن الأسباب التي دفعتهم لبدء أعمالهم الخاصة، تمثلت الأسباب الثلاثة الأولى، في: تحقيق دخل أعلى (37 ٪)، والاستقلالية في تحقيق الإنجازات (32 ٪)، والرغبة في القيام بالمهام التي يفضلونها (24 ٪).

وقال 30 ٪ من المجيبين في الإمارات، بأنهم يفضلون العمل في الشركات، حيث تمثلت الأسباب الرئيسة لتفضيلهم، في: الدخل المنتظم (47 ٪)، وتعلم مهارات جديدة (39 ٪)، والاستقرار/ الأمن الوظيفي (33 ٪).

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: يسعدنا رؤية مدى اهتمام رواد الأعمال في المنطقة، في متابعة مسيرتهم المهنية، وتصميمهم على النجاح، رغم التحديات التي واجهتهم خلال الجائحة.

ويُظهر استبياننا الجديد، مستوى المثابرة والمرونة، التي يتمتع بها رواد الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة، حيث يواصلون التخطيط لأعمالهم في الوقت الحاضر والمستقبل.

ويشير الاستطلاع، إلى أن ريادة الأعمال، أصبحت أكثر شعبية من أي وقت مضى. ويتطلع العديد من رواد الأعمال، إلى تنمية شركاتهم الناشئة، وإنشاء أعمال تجارية. وقال 65 ٪ من المجيبين في المنطقة، إنهم اتخذوا الخطوة الأولى لتأسيس أعمالهم في السنوات الخمس الماضية.

كما قال 47 ٪ من المجيبين في الإمارات، إن تأسيس عمل خاص، هي خطوة يمكن اتخاذها في أي وقت، بينما يعتبر 33 ٪، أن أفضل وقت لتحقيق ذلك، هو في منتصف الحياة المهنية. ويعتبر الحصول على رأس المال اللازم للبدء بالعمل التجاري (58 ٪)، وعدم اليقين في الربح/ الدخل (41 ٪)، من أكثر التحديات التي تواجه رواد الأعمال في الإمارات، عند تأسيس شركاتهم.

وتعتبر قطاعات تكنولوجيا المعلومات/ الإنترنت/ التجارة الإلكترونية (11 ٪)، والعقارات/ البناء/ التطوير العقاري (11 ٪)، من أكثر القطاعات جاذبية لرواد الأعمال في الإمارات، تليها قطاعات التجارة/ التجزئة (9 ٪)، والسلع الاستهلاكية/ السلع الاستهلاكية سريعة التداول (9 ٪).

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