اقتصادية أبوظبي: 9 منشآت صناعية تحصل على ائتمان لصادراتها يتجاوز ملياري درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إنجاز المرحلة الأولى من برنامج تحسين البيئة التمويلية للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي، الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع لها بهدف إيجاد بيئة ائتمانية محفزة للقطاع الصناعي والتجاري في إمارة أبوظبي وتحفيز البنوك والمصارف للتنافس على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميزة للقطاعات الاقتصادية داخل إمارة أبوظبي.

ونجح البرنامج في مرحلته الأولى بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، من تمكين 9 منشآت صناعية في أبوظبي من الحصول على تأمين ائتمان الصادرات، وذلك بعد تنفيذ عدد من ورش عمل توعوية نظمها مكتب تنمية الصناعة للشركات الصناعية المصدرة خلال هذه المرحلة من إطلاق البرنامج.

وبلغ إجمالي قيمة ائتمان الصادرات لهذه المنشآت الصناعية 2.14 مليار درهم منذ مارس 2020 موزعة على مليار و588 مليون درهم لشركات الصناعات المعدنية و367 مليون درهم للصناعات البلاستيكية والزجاج و100 مليون درهم لصناعات البناء و70 مليوناً للصناعات الكيماوية و19 مليوناً للصناعات الكهربائية والإلكترونية.

ويستهدف برنامج تحسين البيئة التمويلية في مرحلته الثانية التي تبدأ بداية العام المقبل تحقيق ائتمان صادرات لـ28 منشأة صناعية في إمارة أبوظبي يصل إجمالي قيمة ائتمان الصادرات إلى 7.5 مليارات تستهدف الصناعات المعدنية والإلكترونية والكهربائية والكيميائية والبلاستيك والزجاج والبناء والأغذية والخشب والورق والآلات والمعدات.

وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: إن البرنامج يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية في القطاع المالي وتعزيز البيئة التمويلية وزيادة الأثر الاقتصادي للقطاع الصناعي والعائد من خلال الصادرات بالإضافة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل.

وأفاد أن مكتب تنمية الصناعة يعكف بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية على توفير منصة رقمية يتم من خلالها تنفيذ برنامج البيئة التمويلية عبر منظومة الخدمات المتكاملة «تم»، مما يسهل على أصحاب المنشآت الاقتصادية فرصة الحصول على التمويل المناسب بطرق سهلة وميسرة تتناسب مع طبيعة نشاطهم الاقتصادي، حيث إن البرنامج في مرحلته الأولى متوفر حالياً عبر الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي www.added.abudhabi.ae.

وقامت الدائرة، ممثلة بمكتب تنمية الصناعة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، بهدف توفير حلول حماية الائتمان التجاري لصادرات شركات القطاع الصناعي المسجلة في إمارة أبوظبي بما يعزز من مستوى حماية تعاملات شركات القطاع الخاص مع الأسواق الخارجية وتأمين صادرات المنتج المحلي للإمارة في الأسواق الخارجية وتعزيز سلاسل التوريد المحلي.

وقام مكتب تنمية الصناعة خلال المرحلة الأولى من البرنامج بتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع 10 بنوك ومصارف وطنية رائدة في دولة الإمارات بهدف خلق بيئة ائتمانية محفزة للقطاع الصناعي والتجاري في إمارة أبوظبي وتحفيز البنوك والمصارف للتنافس على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميزة للقطاعات الاقتصادية داخل إمارة أبوظبي.

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