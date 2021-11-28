عماد الدنا: الإمارات تشكل تجربة هي الأنجح عربياً وإقليمياً

المصدر: الشارقة – البيان

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قال عماد الدنا، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: «نهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، بيوبيلها الذهبي، الذي أثبتت فيه على مدى خمسين عاماً، قدرتها على تحقيق الإنجازات وبناء المكتسبات، لتشكل تجربة هي الأنجح عربياً وإقليمياً، وتصبح قدوة لدول العالم الراغبة في تنمية مجتمعها، وتطوير شعبها، وازدهار اقتصادها».

وأضاف الدنا: «في هذه المناسبة التي نستشعر فيها عظمة الاتحاد، نستذكر تضحيات الآباء المؤسسين، الذين كان لرؤيتهم الملهمة دور فيما وصلت إليه الإمارات اليوم من مكانة رفيعة، وحضور متقدم، ونجاحات تلو الأخرى في جميع القطاعات والمجالات، من أجل مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، ونتمنى للإمارات مزيداً من التقدم في الخمسين عاماً المقبلة».

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