مجيد جعفر: إنجازات الإمارات مصدر فخر لكل مواطن ومقيم

المصدر: الشارقة – البيان

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أكد مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: «أن اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة يتوج خمسين عاماً من الإنجازات التي باتت مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، وأصبحت نموذجاً للنهضة الشاملة التي رسخت حضور الإمارات ومكانتها على خريطة العالم».

وأشار جعفر إلى أن الإرث الراسخ الذي تقوم عليه الدولة، من التسامح، والتآخي، والعطاء، ثوابت لا تنفصل عن أسس البناء، والتطور، والتقدم، حيث باتت الإمارات اليوم في طليعة الدول الأكثر تقدماً وأمناً واستقراراً، وأصبح اقتصادها المتنوع قوة تعزز تنافسيتها وتجعلها أكثر قدرة على مواكبة متطلبات التنمية والازدهار.

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