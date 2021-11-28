سعيد شرار: الإمارات من أنجح التجارب الوحدوية والتنموية في العالم

المصدر: الشارقة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال سعيد شرار المدير التنفيذي للعمليات– أصول للخدمات في شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية في حكومة الشارقة، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: «إن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوبيلها الذهبي، يثبت أنها واحدة من أنجح التجارب الوحدوية والتنموية في المنطقة والعالم، مستلهمة من «روح الاتحاد»، القوة التي تحفزها وتدفعها للعمل الجاد والمخلص، والعطاء الصادق غير المحدود، الذي جسده المغفور له الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسون، الذين قدموا نموذجاً مُلهماً للعالم أجمع».

وقال شرار: «اليوم الوطني فرصة لتعزيز قيم الولاء في النفوس، وتجديد العهد لقيادتنا الرشيدة، كي تظل راية الوطن خفاقة بين الأمم، عاقدين العزم على الإخلاص لدولتنا، كي تواصل مسيرتها الحضارية، في إطار رؤية تنموية شاملة، قائمة على التخطيط السليم، المدعوم بكوادر وطنية مؤهلة، قادرة على البناء والتطوير».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز