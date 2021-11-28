عبد الله العبدولي: مبادرات الإمارات استقطبت أنظار العالم

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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قال المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: «حققت دولة الإمارات، خلال الخمسين عاماً الماضية، العديد من الإنجازات، وأطلقت مبادرات هي الأولى من نوعها في المنطقة، على غرار التأشيرات طويلة الأمد، والإقامة الذهبية، التي تكرم المواهب الاستثنائية. وتأخذ الدولة على عاتقها، التزاماً عميقاً بتحقيق أفضل النتائج الممكنة على مختلف الصعد، وهو أمر بدا جلياً، في التقدم الذي أحرزته في مجال التنمية المستدامة، وتمكين المرأة والشباب، ونجاحها بتنويع اقتصادها، تماشياً مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021، الأمر الذي يؤكد على التزام الدولة وقيادتها، بالريادة والتفوق، قولاً وفعلاً».

«ومن الدلائل الواضحة على قوة دولة الإمارات، هو التزامها الدائم بالعمل، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، والذي قادها لتخطي الجائحة، والعودة للحياة الطبيعية. كما تلقي المبادئ العشرة لدولة الإمارات، خلال الخمسين عاماً القادمة، الضوء على قيم التسامح والشمول والعدل، والفرص المتجذرة في ثقافة الدولة، وتستقطب أنظار العالم».

«وكان لسياسات الدولة الطموحة، وإجراءاتها المبتكرة، أثر إيجابي واسع في استقطاب المستثمرين من شتى أرجاء العالم. ولا شك أن مبادراتها البناءة، على غرار استراتيجية الحياد المناخي 2050، والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ستدفع عجلة التقدم المستدام في الدولة، استعداداً لمئوية الإمارات 2071».

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