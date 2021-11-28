عبدالله دعيفس: ريادة الإمارات في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة

المصدر: الشارقة – البيان

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قال عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم)، إن عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مناسبة تبعث في النفس كل معاني الفخر والاعتزاز، وتجسد مسيرة المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسين، التي تواصل قيادتنا الرشيدة البناء عليها لتحقيق الريادة لدولة الإمارات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتعكس إرادة وعزيمة مؤسسيها وقادتها الذين قدموا نموذجاً مُلهماً للعالم أجمع.

وأكد دعيفس أن الإمارات شقت طريقها في مسيرة النهضة والتنمية، حتى وصلت إلى مصاف الدول المتقدمة من نمو وتطور على كل الصعد، ونجحت في أن تكون منبعاً للخير الذي لا ينضب، ومصدراً مستداماً لدعم ومساندة الأشقاء والأصدقاء، وتحقيق الرخاء والازدهار للمواطنين والمقيمين.

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