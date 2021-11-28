محمد باقر: الإمارات في عامها الخمسين منارة عالمية ساطعة

المصدر: دبي - البيان

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قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي أم جي»، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: «اقتداءً بالخطى الواضحة التي رسمها الآباء المؤسسون، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة في عامها الخمسين منارة عالمية ساطعة لقيم التنوع والتسامح والفرص المجزية، وقد ساهمت هذه الخصائل المتميزة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لتبادل الأفكار والمعارف في عالم يشهد مستويات متزايدة من الاتصال والترابط. ورغم الإنجازات المتعددة التي حققتها، تواصل دولة الإمارات مسيرتها الطموحة نحو المستقبل المشرق، وتتكامل أهداف التنمية المستدامة الطموحة التي تسعى لتحقيقها مع التزامها الراسخ بنشر السعادة وتعزيز أنماط الحياة الإيجابية بين أفراد المجتمع.

ومن نواحٍ عديدة، يشكّل نجاحنا في»جي أم جي«انعكاساً جليّاً للنجاحات التي حققتها دولة الإمارات. وكما تحولت الدولة على مدار الخمسين عاماً الماضية إلى دولة رائدة عالمياً اقتصادياً وتجارياً، شهدت شركتنا تغييراً جذرياً انتقل بها من متجر واحد لبيع اللحوم إلى شركة عالمية رائدة في مجال العافية.

وتفخر»جي أم جي" اليوم بدعم طموحات دولة الإمارات التي لا تعرف حدوداً في مجال ريادة الأعمال، كما نسعى بدورنا إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، ونتطلع قدماً لخوض التحدي القادم في هذه المسيرة. وتجسّد استثماراتنا الهادفة إلى تحسين حياة الناس من خلال أنماط الحياة النشطة والأطعمة المغذية والصحة الجيدة خطوة استراتيجية تدعم الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وتسهم في تعزيز القيمة في اقتصاد الدولة الذي يشهد تنوعاً متزايداً.

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