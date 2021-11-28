فيكاس تشادا رئيس جمبو: فخورون بكون الإمارات وطناً لنا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال فيكاس تشادا، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة جمبو لـ«البيان» بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: «على مدى عقود، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة نصب أعينها رؤية للتطور والارتقاء لتصبح سوقاً تنافسياً عالمياً يوفر مستقبلاً واعداً للمواطنين والمقيمين على حد سواء».

وأضاف تشادا: «وفرت دولة الإمارات سياسات التحول الرقمي في الدولة للشركات التي اختارت الاستثمار هنا أفضل بيئة عمل لتحقيق النجاح. وشهدت مجموعة جمبو، كشركة متواجدة في الإمارات منذ سبعة وأربعين عاماً، فوائد هذه الابتكارات، كما عملت بالتماشي مع الأولويات الحكومية للمساهمة في نمو الدولة. تحتفل الإمارات اليوم بخمسين عاماً من الإنجازات بفضل رؤيتها ومبادئها وقيمها، ونحن في جمبو فخورون بكون الإمارات العربية المتحدة وطناً لنا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز