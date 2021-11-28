«تنمية الاستثمار» تدعم افتتاح «سوفت سيرڤ» مقرها الإقليمي بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار الدعم اللازم والتمكين لشركة سوفت سيرڤ، الشركة العالمية للاستثمارات الرقمية، والتي تقدم خدماتها للمتعاملين في المنطقة منذ عام 2018، لافتتاح مقرها الإقليمي في دبي. وتقوم الشركة بتنفيذ حلول تقنية المعلومات عبر سلسلة القيمة إلى عدد من القطاعات والتي تشمل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والطاقة والخدمات المالية بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي.



عوامل

والمكانة المتميزة لدبي كمركز رائد للبحث والتطوير في القطاعات الناشئة، وتركيزها الدائم على استقطاب التقنيات الجديدة، كانا من أبرز العوامل التي أسهمت في اختيار سوفت سيرڤ لدبي لتكون مقر أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، كما أن التحول الرقمي المستمر في الخدمات الحكومية وكذلك في القطاع الخاص بدولة الإمارات والمنطقة، إلى جانب الإجراءات الرقمية الاستباقية التي تم اتخاذها بهدف التخفيف من تداعيات جائحة (كوفيد19) وآثارها على الجانب البشري والاقتصادي، وأيضاً تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، جعلت المدينة أكثر جاذبية للشركات الراغبة بإقامة مقار لها. وتواصل الإمارة مسار التعافي الاقتصادي بعد الجائحة يدعمها في ذلك النجاح المستمر لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال إبراهيم أهلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار تمتع دبي باقتصاد رقمي حيوي يدعم كل القطاعات، ويواصل استقطاب أبرز الأسماء العالمية المرموقة والشركات الدولية وكذلك المحلية الناشئة، فقد طورت المدينة استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال الرقمية عبر دعم تطور الشركات الرقمية وجذب الشركات الرائدة في القطاع إلى دبي. ويسهم افتتاح مكتب سوفت سيرڤ في دبي بتلبية احتياجات قاعدة واسعة من المتعاملين، وهي شهادة على فاعلية التوجه الاستراتيجي للمدينة، حيث سنستمر في سعينا لتلبية المتطلبات الدقيقة لشركاء الأعمال لتبقى دبي دوماً في مصاف أبرز مراكز الاقتصاد الرقمي في العالم.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت إمارة دبي أخيراً «صندوق حي دبي للمستقبل» لدعم اقتصاد دبي الرقمي. وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على إنشاء 1000 شركة رقمية كبرى في إمارة دبي خلال خمسة أعوام. وسيركز الصندوق على مجموعة متنوعة من التقنيات الناشئة التي من شأنها أن تحدث تغييرات في القطاعات الرئيسية في اقتصاد المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز، والروبوتات، والجيل الخامس لشبكات الاتصال (5G)، وذلك لدعم الأفكار المبتكرة، والمشاريع الواعدة، وتطوير حلول ومنتجات وخدمات جديدة انطلاقاً من دبي.

وقال فلاديمير سيمنيشن، النائب التنفيذي للرئيس لدى سوفت سيرڤ: «يسعدنا تقديم خبراتنا من أجل تلبية الطلب المتزايد على تطوير البرمجيات والتحول الرقمي في الشرق الأوسط. وفيما نتطلع إلى بناء العلاقات المستدامة وطويلة الأمد مع المتعاملين وتقديم أحدث الحلول والخدمات التقنية لهم، فإن تواجدنا المحلي يمثل خطوة رائدة لتطوير أعمالنا في أهم أسواق المنطقة، كما سيعمل مكتبنا في دبي على تطوير علاقاتنا المؤسسية مع العملاء من خلال الابتكارات المتميزة في الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والبنية السحابية، والحلول المصرفية الرقمية».



خدمات متكاملة

تقدم مكاتب سوفت سيرڤ في مدينة دبي للإنترنت، والتي تعدّ مركز الابتكار والتكنولوجيا المتخصص في المنطقة، مجموعة متكاملة من الخدمات للمتعاملين تتنوع من تقديم المشورة والنصائح المتخصصة إلى إدارة المشاريع في الموقع وتنفيذها وتوفير الدعم المستمر لها. وتستفيد الشركة من مقرها الجديد في تسريع وتيرة نموها بالمنطقة، مدعومة بالتحول الرقمي المستمر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز