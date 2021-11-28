الإمارات العالمية للألمنيوم وجنرال إلكتريك تضعان خريطة طريق لإزالة الكربون من توربينات الغاز العملاقة بالشركة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعتزم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة «جنرال إلكتريك لطاقة الغاز» تطوير خريطة طريق لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن توربينات الغاز الطبيعي الحالية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وهي خطة استراتيجية تتضمن دراسة استخدام الهيدروجين وقوداً، وكذلك تنفيذ حلول احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

ووقع مذكرة التفاهم عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وجوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى «جنرال إلكتريك» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتمتلك الإمارات العالمية للألمنيوم 33 توربيناً يعمل بالغاز الطبيعي من تصنيع شركة جنرال إلكتريك في موقعي جبل علي والطويلة، وتُولد هذه التوربينات طاقة كهربائية إجمالية تبلغ 5,200 ميجاوات. وتسبب عملياتها نسبة كبيرة من إجمالي الانبعاثات الكربونية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع طموحات خريطة الطريق التي وضعتها حكومة الإمارات لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين وأعلنت عنها في وقت سابق من هذا الشهر في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26) الذي أقيم في غلاسكو. وستشمل الخطة تطوير استراتيجية لدعم الصناعات منخفضة الكربون من أجل الإسهام في تحقيق مبادرة الإمارات الساعية إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: تشكل إزالة الكربون من الأنشطة الصناعية مرتكزاً رئيساً للمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في الإمارات، وبالتالي فإن خطط الإمارات العالمية للألمنيوم للتحول إلى وقود الهيدروجين والتوسع في تنفيذ حلول احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه تدعم أهداف هذه المبادرة. ولا شك في أن جهود الإمارات العالمية للألمنيوم للحد من كثافة الانبعاثات الناتجة عن عملياتها تقدم نموذجاً رائداً عن جهود تحقيق الاستدامة البيئية والتي ينبغي على الشركات الصناعية في الإمارات الاقتداء بها.

وتعد مذكرة التفاهم الأولى من نوعها التي توقعها شركة «جنرال إلكتريك لطاقة الغاز» على مستوى العالم للإسهام في البحث عن الحلول المحتملة لتقليل البصمة الكربونية لعمليات توليد الكهرباء في قطاع الألمنيوم. وتعتزم الإمارات العالمية للألمنيوم وجنرال إلكتريك تشكيل لجنة توجيهية مشتركة لوضع خطة استراتيجية لإزالة الكربون وتطبيقها.

وقال عبدالناصر بن كلبان: سيمكننا هذا التعاون مع جنرال إلكتريك من استكشاف السبل المثلى لتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن منظومة الطاقة في شركتنا في السنوات المقبلة، بما في ذلك التحول لاستخدام وقود الهيدروجين. وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في الدور الذي نؤديه في التصدي لتحدي تغير المناخ، كشركة ألمنيوم عالمية. كما سيسهم في تنفيذ خريطة طريق دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين.

من جانبه قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى «جنرال إلكتريك» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: تفخر جنرال إلكتريك بدعم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لأكثر من 40 عاماً من خلال توفير حلول متطورة لتوليد الكهرباء، ويسرنا تعزيز تعاوننا مع الشركة لتسريع تحولها إلى طاقة المستقبل النظيفة والصديقة للبيئة. وسيمكّننا استخدام الهيدروجين وقوداً وتبني حلول احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات توليد الكهرباء.

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