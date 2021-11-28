داليا المثنى: الإمارات تتبنى منهجية مستدامة تكفل استشراف المستقبل المشرق

المصدر: دبي - البيان

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قالت الدكتورة داليا المثنى الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» في دولة الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية: «تشكل المبادرات الاستراتيجية الطموحة التي تطلقها دولة الإمارات على غرار مشروع 300 مليار، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واصنع في الإمارات، وأحدثها المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، مرتكزات رئيسية تؤكد ريادة الدولة في جهود التنمية الصناعية وتبنيها منهجية مستدامة تكفل استشراف المستقبل المشرق لتنعم به أجيال الغد. وعلى مر السنين، واظبت الدولة على إطلاق المبادرات الطموحة بما في ذلك استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي صاغت خارطة طريق مفصلة للتحول بقطاع الطاقة وإزالة الكربون من عملياته».

وأضافت المثنى: «ووضعت دولة الإمارات أهدافاً واستراتيجيات وخطط عمل وحرصت على دعمها عبر ضخ الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة الشمسية والنووية لتتمكن من السير بخطى ثابتة ومدروسة على طريق الاستدامة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة. ومن هذا المنطلق، نرى في الأفق فرصاً واعدة لتطوير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتأسيس الكفاءات الصناعية المحلية لدعم سلسلة القيمة لقطاع الطاقة. وسيكفل إطلاق كامل إمكانات طاقة الرياح والغاز الطبيعي والهيدروجين وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه، دعم تلك الجهود.

ونحن على ثقة بأن تبني تقنيات الطاقة المتجددة وطاقة الغاز بأسلوب سريع ووفق منهجية عمل استراتيجية سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بسرعة دعماً لمبادرة الحياد المناخي. ولا شك في أن مكانتنا المميزة وإمكاناتنا الكبيرة ستمكننا من دعم هذا المسار الاستراتيجي متعدد الجوانب لإزالة الكربون من قطاع الطاقة، خصوصاً مع إضافة المزيد من موارد الطاقة المتجددة إلى شبكة نقل الكهرباء، علاوة على الاستفادة من تقنيات التوربينات الغازية من طراز HA حاملة الأرقام القياسية، باعتبارها قوة رئيسية تضاعف سرعة التحول بالقطاع للوصول به إلى شكل مستدام بالكامل».

وقالت: «نؤمن في (جنرال إلكتريك) بأن دولة الإمارات مستمرة بمسيرتها الطموحة، وواثقون بدور الشباب المهم في هذا المضمار، لذلك نواصل تعزيز تركيزنا على صقل مهاراتهم، وإلهامهم وتمكينهم من المشاركة في تأسيس الحلول المبتكرة وذلك عبر تدريبهم وتعليمهم من خلال ثلاثة مسارات رئيسية تشمل تعليم صياغة الاستراتيجيات السباقة التي تساعد العملاء على الابتكار والتحول، وصقل المهارات القيادية التي تمهد طريق القادة نحو المناصب الأعلى، وتحويل العمليات التي تعزز مرونتها لتحقيق التميز التشغيلي. كما نحرص في (جنرال إلكتريك) على الاستمرار بتنمية الكوادر البشرية من خلال تقديم تعليم فريد يرتقي بإمكاناتهم. وبهذا نواصل تبني منهجية استراتيجية متكاملة لتنمية المواهب من خلال الشراكات الوثيقة مع مؤسسات رائدة مثل (إنجاز الإمارات) لتنمية قدرات ومهارات الشباب الموهوب، والتركيز على غرس معارف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومكتبة (جنرال إلكتريك) الإلكترونية Brilliant You التي تقدم دورات تعليمية وتنموية عبر الإنترنت ومصممة وفقاً لاحتياجات كل متعلم، والمجموعات مثل مجموعة متطوعي جنرال إلكتريك وبرنامج شبكة جنرال إلكتريك للمرأة التي تعزز ثقافة العمل الشاملة.

وبما أني ابنة هذا البلد المعطاء، أشعر بالفخر برؤية ما تحرزه دولة الإمارات من إنجازات لافتة ضمن مختلف القطاعات دون استثناء، خصوصاً على مستوى صقل مهارات الموهوبين وتمكينهم من الاستمرار بالنمو والتقدم لتولي المناصب القيادية».

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