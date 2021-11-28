«دبليو كابيتال» للوساطة العقارية تعرض 5 مشروعات في العين

المصدر: دبي - البيان

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كشف وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، أن دولة الإمارات تشهد طفرة في تنظيم المعارض العقارية القوية في الآونة الأخيرة، وسط جاذبية عقارات الدولة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال الزرعوني، إن الدولة تعيش نقلة حضرية جديدة تتبنى فيها تعزيز البنية التحتية والتوسع العمراني لاستيعاب الطلب المستقبلي على المسكن في العقدين المقبلين.

وأشار إلى أن الإمارات تفتح أذرعها أمام الجميع وتقدم تسهيلات غير مسبوقة على صعيد منح الجنسية والإقامات طويلة المدى، وتسهيل تملك الأجانب للمشاريع الجديدة بالكامل، مع خطط طموحة لتصبح الوجهة الأولى المفضلة للعيش والعمل في العالم.

وأكد الزرعوني الدور الإيجابي للمعارض العقارية في جذب العملاء والمشترين، مشيداً بالعروض المقدمة من المطورين العقاريين لاقتناص شريحة جيدة من العملاء، ما أسهم في تسجيل تصرفات عقارية غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة.

وأفاد الزرعوني بأن «دبليو كابيتال للوساطة العقارية» ستواصل تنظيم معارضها أمام الفئات المستهدفة للشراء، إذ أطلقت معرضها العقاري الأخير في مدينة العين في فندق «هيلي ريحان من روتانا» واستمر على مدار 3 أيام بالفترة من الخميس 25 نوفمبر 2021 وحتى يوم السبت 27 نوفمبر 2021.

واستعرضت «دبليو كابيتال» في المعرض 5 مشاريع تابعة لكبرى الشركات العقارية في الإمارات والتي ضمت شركات (ماج للتطوير العقاري، ابن غاطي للتطوير العقاري، دانوب العقارية، بريسكوت العقارية، تايم بروبرتيز).

وأوضح الزرعوني، أن المعرض آتى ثماره واستقبل عدداً كبيراً من الزوار الراغبين في التعرف إلى الفرص العقارية المتاحة للاستثمار أو العيش، وكذلك الاستفسار عن أفضل الأسعار والأماكن المناسبة، مضيفاً: «سجل المعرض مبيعات كبيرة في المشروعات الخمسة التي تم طرحها».

وتابع رئيس مجلس الإدارة: «كثيرون ينظرون إلى العقار أنه استثمار العمر سواء كان للعيش أو للاستثمار... ولذلك أخذنا على عاتقنا - في دبليو كابيتال منذ التأسيس قبل 14 عاماً - الاستجابة لراحة العميل وتلبية تطلعاته في الحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب وبقيمتها الحقيقية ومن دون مغالاة».

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