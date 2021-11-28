22.2 مليار درهم حجم سوق منتجات القرطاسية ومستلزمات المكاتب في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

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يشهد قطاع التعليم في الشرق الأوسط انتعاشاً واسعاً في الطلب على منتجات القرطاسية ومستلزمات المكاتب، وتستحوذ الإمارات والسعودية على ما يقارب 50% من السوق، الذي تقدر قيمته بـ6.05 مليارات دولار (22.2 مليار درهم) هذا العام، وفقاً لدراسة حديثة.

ويؤكد تقرير أجراه محللو شركة 6 دبليو ريسيرتش في نوفمبر 2021 أنّ زيادة الطلب على هذه المنتجات في المنطقة يأتي نتيجة ازدهار قطاع التعليم، وارتفاع الدخل المتاح، إلى جانب زيادة عدد الشباب وتحسّن الظروف الاقتصادية. وشهد السوق انتعاشاً سريعاً في عام 2021، بعد تراجعه بشكل كبير العام الماضي، بسبب إجراءات الإغلاق الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية، حيث من المتوقع أن يسجل نمواً إضافياً بنسبة 4.2% سنوياً بين عامي 2021 و2027، حيث ستصل الإيرادات إلى 7.76 مليارات دولار (28.5 مليار درهم).

وتقود الإمارات الطلب الإقليمي على منتجات القرطاسية ومستلزمات المكاتب، حيث تمتلك 639 مدرسة حكومية و580 مدرسة خاصة تضمّ 1.08 مليون طالب مسجل، لتستحوذ على 27% من السوق في العام الجاري، بما يساوي 1.63 مليار دولار (نحو 6 مليارات درهم.

وتمّ إعداد تقرير شركة 6 دبليو ريسيرتش حصرياً قبل معرض بايبروورلد ميدل إيست، أكبر فعالية تجارية دولية في المنطقة لقطاعات القرطاسية والورق والهدايا ومستلزمات المكاتب وألعاب الأطفال، الذي يعود بدورته العاشرة إلى مركز دبي التجاري العالمي بين 14 و16 ديسمبر هذا العام. وتتوافد أكثر من 150 جهة عارضة من 37 دولة للاستفادة من الطلب المتزايد في قطاعي التعليم والمكاتب التجارية في الشرق الأوسط، اللذين يشكلان نسبة 61% (3.7 مليارات دولار) و34% (2.05 مليار دولار) من القرطاسية ومستلزمات المكاتب على التوالي.

ويعود بايبروورلد ميدل إيست 2021، الذي تنظمه ميسي فرانكفورت، مع جهات عارضة تحرص على المشاركة بشكلٍ دائم بالمعرض، بما فيها شركة كابيتال انفلوبس الإماراتية وشركة نافيجيتور البرتغالية ومجموعة بومونت الفرنسية ودبليو زد يوروكبرت البولندية وشركة زيبرا اليابانية.

كما تعود شركة لاكسور الهندية للمشاركة مجدداً هذا العام، لتعرض مجموعة منتجاتها، بما فيها أقلام الكتابة والقابلة للمحي على الألواح والأقلام العادية وأقلام التحديد، بالإضافة إلى الأقلام المخصصة للكتابة على المعادن والنسيج والزجاج.

ويقدّم بايبروورلد ميدل إيست هذا العام العديد من الأنشطة المتميزة، بما فيها مؤتمر منتديات المحور، الذي يستمر لمدة يومين، وقرية عالم الألعاب المليئة بألعاب ودمى الأطفال، ومشروع الاستدامة، وهو عبارة عن قسم مصمم بغرض تسليط الضوء على المنتجات والمستلزمات الصديقة للبيئة.

ويتزامن انعقاد الفعالية السنوية، التي تستمر 3 أيام مع معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، الفعالية التجارية الجديدة والمختصة بالهدايا والألعاب ومنتجات الحياة العصرية.

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