«بركات» تدعم تصاميم فنانين محليين احتفاء بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت مجموعة بركات، علامة العصائر الطازجة الموثوق بها والمورد الرئيس للخضراوات والفواكه والعصائر الصحية، عن إطلاق ثلاث عبوات، محدودة الإصدار وبتصميم فنانين محليين، من عصير البرتقال الأكثر مبيعاً بين منتجاتها.

وتعاون فريق الابتكار في بركات مع ثلاثة فنانين محليين لتصميم العبوات محدودة الإصدار، والتي ستُطرح للبيع ابتداءً من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر، احتفاءً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات. ووقع الاختيار على نسيم ريزابور، مصممة الجرافيك والرسامة الموهوبة الناشئة في الإمارات، وتارسيلا شوبرت، الفنانة المتخصصة في فنون الشارع برازيلية الأصل وصاحبة معرض في الإمارات، وعبدالله لطفي، الفنان الإماراتي الموهوب من أصحاب الهمم. إذ عمل الفنانون الموهوبون على تصاميم متميزة تعكس روح الحياة العصرية في الإمارات، ومشاعر الانتماء والحرية والسعادة فيها.

وشهدت بركات، في الأعوام الـ45 الماضية، نمواً وتطوراً كبيراً بالتزامن مع التحول والتنمية السريعة للإمارات، وانعكس ذلك على تصاميمها المبتكرة والمستوحاة من بركة دولة الإمارات، والتي لاقت أصداء إيجابية بين المواطنين والمقيمين في الدولة.

ويأتي اسم مجموعة بركات من كلمة بركة العربية، والتي تعكس فرص التنمية في الإمارات، ومسيرة التقدم العظيمة التي قطعتها في الخمسين سنة الماضية، والتي ستمضي فيها قدماً نحو المستقبل. إذ تسعى المجموعة إلى تحقيق النمو والازدهار، بالتزامن مع ازدهار الدولة، ومواصلة تطوير منتجات طازجة بأفضل المكونات وبأرفع مستويات الجودة.

وتعمل بركات على تقديم أفضل المنتجات الطازجة منذ عام 1976، وتختص بتقديم العصائر الطبيعية، المصنوعة من الخضراوات والفواكه الطازجة يومياً، والخالية من المواد المضافة أو الحافظة، بصلاحية تخزين مدة ثلاثة أيام.

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