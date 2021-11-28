«جرين دوم» الإماراتية للاستثمارات تستحوذ على شركة «إيليت» للأعمال اللوجستية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جرين دوم» الإماراتية للاستثمارات أنها أكملت عملية الاستحواذ على شركة «إيليت»، التابعة لـ«براما هولدينغز». وتُعدُّ «إيليت» إحدى الشركات المتكاملة في مجال الشحن البري والبريد السريع في الشرق الأوسط. وتمثل الصفقة واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في المنطقة في قطاع الخدمات اللوجستية وهي الأولى في سلسلة من عمليات الاستحواذ الأخرى التي تقوم بها جرين دوم للاستثمارات، الشركة الاستثمارية العاملة في مجال الإمداد.

وقال سعدي عبدالرحيم حسن الرئيس، رئيس مجلس إدارة «جرين دوم» للاستثمارات، المدير المنتدب لمجموعة رئيس حسن سعدي: الاستحواذ على شركة «إيليت» أول صفقة نبرمها ضمن إطار سعينا لتطوير شركة عالمية متكاملة لخدمات الإمداد وتركز اهتمامها على التكنولوجيا في عملياتها. ونريد أن ندعم اقتصادات المنطقة سريعة التطور مع توسيع خدماتنا خارج الشرق الأوسط.

وتتمتع شركة إيليت للشحن البري وخدمات البريد السريع بعمليات متقدمة وأصول متطورة في عُمان، والبحرين، وقطر، ومركزها الرئيس في دبي. ووسّعت الشركة شبكتها في العقدين الماضيين، وتضم أكثر من 1000 من الكوادر البشرية، وتمتلك 600 مركبة، ومخازن بمساحة 100,000 قدم مربعة، بالإضافة إلى دعمها لعملائها وشركائها بمجموعة متكاملة من خدمات الشحن والإمداد البري التي تشمل خدمات المستودعات وخيارات التخليص في العديد من الموانئ. وتخدم شركة إيليت قاعدةً واسعةً ومتنوعة من العملاء والقطاعات.

وقال روني مالهوترا، الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لشركة إيليت رئيس مجلس إدارة براما هولدينغز: هذه الصفقة ستتيح لشركة إيليت الانتقال إلى مستوى متقدم من النمو المستقبلي. وإنه لأمر مُلهم أن نرى طموح جرين دوم للاستثمارات لبناء شركة إقليمية رائدة في مجال الإمداد والخدمات اللوجستية المتكاملة ذات قدرة على الوصول للأسواق العالمية.

وتهدف جرين دوم للاستثمارات إلى بناء شركة خدمات لوجستية متكاملة وشاملة للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي في مجالات الإمداد والتجارة الإلكترونية. وتحظى الشركة بدعم قادة هذا القطاع في المنطقة، بمن فيهم مجموعة رئيس حسن سعدي ومجموعة شرف في الإمارات وشركة لوجي بوينت – (تمكين الخدمات اللوجستية) التابعة لشركة الخدمات الصناعية السعودية (سيسكو).

وقال محمد شرف، الرئيس التنفيذي السابق لموانئ دبي، الرئيس التنفيذي لجرين دوم للاستثمارات: نرى فرصاً هائلة في الشرق الأوسط، وكذلك على مستوى قطاع الإمداد العالمي الأوسع، ونحن نعتزم البناء على عقود طويلة من الخبرة والتجارب التي راكمناها لبناء شركات متكاملة عالمياً للشحن، والبريد السريع، والخدمات اللوجستية التعاقدية على امتداد الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وتمثل منطقة الشرق الأوسط مركزاً استراتيجياً للتجارة العالمية، بموقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، وتُعد واحداً من أسرع مراكز التجارة نمواً في العالم، مع نسبة نمو متوقعة في القطاع اللوجستي تصل إلى 4.3% بين عامي 2020 و2025. وسيكون للمنطقة دور رئيس في سوق الخدمات اللوجستية الذي يُتوقع أن تبلغ قيمته 6.9 تريليونات دولار بحلول 2026، تمتد بواقع نسبة نمو سنوية قدرها 4.6% خلال السنوات من 2021 إلى 2026. كما تشهد المنطقة توسعاً كبيراً في قطاع التجارة الإلكترونية، إذ تشير التوقعات إلى نمو سوق هذه التجارة بنسبة 19% ليصل إلى 50 مليار دولار بحلول 2025، ما سينعكس بدوره على نمو الخدمات اللوجستية الخاصة بهذه التجارة بنسبة 20% لتصل قيمته إلى 5 مليارات دولار بحلول 2025.

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