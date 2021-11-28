ضيوف «ياس ووتروورلد أبوظبي» يسجلون 6 أرقام قياسية

المصدر: أبوظبي - البيان

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ضمن عدد من المنافسات الفردية والثنائية، نجح خمسة من ضيوف «ياس ووتروورلد أبوظبي» في تسجيل ستة أرقام قياسية في أول فعالية تستضيفها مدينة الألعاب المائية بالتعاون مع «غينيس للأرقام القياسية»، والتي نظمت يومي الجمعة والسبت 26 و27 نوفمبر.

وتوافد المئات من الأصدقاء والعائلات إلى ياس ووتروورلد، حيث أمضوا عطلة نهاية الأسبوع حافلة بالمرح والترفيه، وشاركوا خلالها في عدد من المنافسات المختلفة واختبروا قدراتهم لتسجيل أرقام قياسية جديدة. وتنافس المشاركون لفرصة التأهل ضمن أبرز 10 مراكز لفرصة التقييم من قبل لجنة التحكيم الخاصة بغينيس للأرقام القياسية التي تخولهم المشاركة في المحاولات الرسمية النهائية لتسجيل أرقام قياسية.

وشهدت الفعالية تسجيل رقم قياسي لأكبر كمية ماء يتم نقلها باستخدام إسفنجة خلال دقيقة، حيث تم نقل 5,928.78 ميليلتراً، وتحطيم الرقم القياسي لجمع خمس كرات باستخدام طوافة مائية ثلاث مرات، كما تم تسجيل أسرع وقت لهذه المحاولة في 1 دقيقة و38 ثانية و82 جزءاً من الثانية. وتم تسجيل أسرع وقت لإسقاط 10 أهداف باستخدام رشاش مائي بزمن بلغ 13.18 ثانية، وتحطيم الرقم القياسي لأكبر كمية ماء يتم نقلها باستخدام اليدين خلال دقيقة (فريق من شخصين)، حيث تم نقل 2,640 ميليلتراً.

وعلى الرغم من مشاركة المئات في التحديات لتسجيل أرقام قياسية، إلا أن الأرقام القياسية الجديدة سجلت باسم كل من جورج مسعود، وجيكوب كامينغز، وآيرينا سابرن، وراين واتكنز، ورشاد الغضبان على التوالي.

وبهذه المناسبة، قال راين واتكنز، مدير عام ياس ووتروورلد أبوظبي: «نحن سعداء جداً باستضافة هذه الفعالية بالتعاون مع «غينيس للأرقام القياسية»، وإتاحة الفرصة للضيوف لقضاء عطلة نهاية أسبوع استثنائية حافلة بالمرح والترفيه، والتي تم من خلالها تسجيل ستة أرقام قياسية جديدة في أجواء استثنائية اتسمت بروح التحدي والمرح مع كل محاولة جديدة. كنت من المحظوظين الذين تمكنوا من حضور في هذه الفعالية المميزة بصحبة عائلتي، والمشاركة في التحديات لتسجيل رقم قياسي جديد».

وتعتبر ياس ووتروورلد أبوظبي الوجهة الترفيهية الأبرز على جزيرة ياس التي تستقطب عشاق المغامرات المائية من الأصدقاء والعائلات من مختلف أنحاء العالم. منذ افتتاحها، حصدت ياس ووتروورلد أبوظبي أكثر من 40 لقباً وجائزة مميزة من نخبة من الهيئات المرموقة في صناعة التسلية والترفيه العالمية. وتوفر ياس ووتروورلد أبوظبي تجارب ترفيهية مائية فريدة مع أكثر من 45 لعبة ومرفقاً ترفيهياً ومنزلقاً مائياً، منها 6 ألعاب لا توجد في أي مدينة ألعاب أخرى على مستوى العالم، كما تعتبر من مدن الألعاب المائية الاستثنائية التي تقدم لضيوفها ألعاباً وتجارب مائية استثنائية بلمسات من التراث والثقافة المحلية الفريدة.

توفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها. وتواصل كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، ووارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، التي تبعد عن بعضها البعض مسافة دقائق قليلة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على جميع الضيوف الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».

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