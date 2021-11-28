«حرة مطار الشارقة»: عيد الاتحاد الخمسون تتعاظم فيه مشاعر الإخلاص والوفاء لوطننا

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة أمام مبنى المنطقة، بحضور سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وعدد من الموظفين، في مشهد وطني عبر فيه المشاركون عن أسمى معاني الوفاء والولاء للقيادة الرشيدة ولمسيرة الاتحاد.

يوم الفخر والعزة

وتوجه سعود سالم المزروعي في هذه المناسبة الوطنية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن عيد الاتحاد الخمسين للدولة يمثل يوماً تاريخياً يزداد فيه فخرنا بوطننا ومنجزاته التنموية الكبيرة التي تحققت، منذ انطلاق مسيرته المظفرة التي بدأها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، قادتنا العظماء الذين وهبوا حياتهم لجمع شملنا وكلمتنا نحو هدف عظيم، هو الاتحاد، ولتمضي قيادتنا الرشيدة على النهج ذاته بعزم وإرادة، ورؤية ثاقبة تستشرف المستقبل، لتغدو دولة الإمارات علامة مضيئة في خارطة العالم من حيث التطور والنماء والتنمية.

قصة ولاء وانتماء

وقال المزروعي: إن الاتحاد الذي نحتفل بذكراه اليوم، هو مشروع نهضة حضارية، وبرنامج عمل مستدام، وقصة ولاء وانتماء تتعاظم فيه مشاعر الإخلاص والوفاء لوطننا وقيادتنا الرشيدة التي تنير لنا طريق المستقبل المشرق بفضل حكمتها السديدة ورؤيتها النيرة التي تستشرف آفاق المستقبل، وتولي كافة قطاعات وأجهزة الدولة الاهتمام والحرص على تحقيق المزيد من التطور والتقدم، فلولا الاتحاد لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، ولولا قيادتنا الرشيدة التي حبانا الله بها لما تحققت هذه الإنجازات المشرفة ولما استطعنا تجاوز المستحيل.

وشهد الحفل، رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مبنى المنطقة خفاقاً عالياً على وقع النشيد الوطني الذي قدمته فرقة موسيقية، تلاه تقديم عرض لفرقة الخيالة على أنغام الفنون الشعبية، وفقرة اليولة التراثية، وأنشطة فنية وشعبية جسدت روح الاتحاد، وعكست إرث الآباء المؤسسين، كما تضمن الحفل إلقاء قصائد شعرية عبرت عن مشاعر الحب والفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد والإنجازات العظيمة التي حققتها الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز