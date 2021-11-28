تعاون بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«تريدلنغ» لتعزيز التجارة ونمو الأعمال في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع منصة «تريدلنغ»، وهي سوق إلكتروني سريع النمو يركز على العمليات التجارية بين الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبموجب الاتفاقية التي وقعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لتريدلنغ، ستقوم الاتحاد لائتمان الصادرات بتزويد عملاء تريدلنغ بحلول حماية الائتمان التجاري المتنوعة والتي من شأنها أن تحميهم ضد المخاطر التجارية والسياسية التي قد ينتج عنها تعثر المشتري أو تخلفه عن السداد، كما ستساعد هذه الحلول على دعم نمو العملاء على الصعيد العالمي من خلال توفير معلومات متعمقة حول السوق وتسهيل الدخول إلى أسواق جديدة.

ومن خلال الحلول التجارية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي ستقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، سيتم تأمين عملاء تريدلنغ لخصم الفواتير، وهي عبارة عن تسهيلات مالية عند استخدام فواتير الشركة غير المدفوعة كضمان للحصول على قرض، وإلى جانب خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ستفيد منتجات حماية الائتمان التجاري المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تستخدم منصة تريدلنغ، وستعمل الاتحاد لائتمان الصادرات أيضًا على تسهيل سياسات الحصول على التمويل على أساس كل حالة على حدة وفقًا لمتطلبات كل عميل من عملاء تريدلنغ التي ستقوم بتنظيم فعاليات بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات لتثقيف العملاء وزيادة وعيهم حول مزايا حلول حماية الائتمان التجاري لضمان استمرارية ونمو أعمالهم.

ومن خلال إنشاء نظام بيئي واسع للأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال سوقها الإلكتروني ومنصات رقمية مبتكرة أخرى، تسهل تريدلنغ عمليات تجارية آمنة ومستقرة، وهو ما يتوافق مع سعي الاتحاد لائتمان الصادرات إلى تعزيز التجارة غير النفطية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. وقال ماسيمو فالسيوني: في ظل النظام الاقتصادي والتجاري المعقد اليوم، لا غنى عن حماية الشركات بحلول التأمين المناسبة. ومن خلال التعاون مع منصة أعمال رقمية رائدة في المنطقة، نعتزم الوصول إلى العديد من الشركات المحلية التي تدعمها من خلال منتجات حماية الائتمان التجاري وشبكة عالمية تضم أكثر من 320 مليون شركة حول العالم.

وقال ماريوس سيافولا: تربط تريدلنغ الشركات المحلية بموردين من جميع أنحاء العالم، ومن خلال هذه الشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات، يمكن لعملائنا طرح منتجاتهم في السوق العالمية مع ضمان الحماية والدعم الحكومي، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات الإماراتية. ويشرفنا أن تتاح لنا هذه الفرصة للتعاون مع شركة اتحادية، والتي نعتقد أنه سيكون لها تأثير كبير على نمو أعمال عملائنا في جميع أنحاء المنطقة.

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