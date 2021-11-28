تعاون بين «الفطيم تويوتا» و«كافتيريا الإجازة»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت الفطيم تويوتا عن تعاونها مع كافتيريا الإجازة، أحد أقدم المقاهي وأكثرها شعبية في الإمارات، لمنح السائقين في الإمارات تجربة مميزة وفريدة. وبموجب هذه الشراكة، سيتم إطلاق مفهوم ستايشن كافتيريا التي تجمع بين تجربة قيادة لاند كروزر واختبار مجموعة متنوعة من وجبات كافتيريا الإجازة تم تصميمها حصرياً لهذا التعاون.

لقد اعتاد سكان الإمارات قبل ظهور مطاعم الوجبات السريعة والعلامات التجارية الجديدة، أن يزوروا المقاهي والمطاعم الصغيرة التي تقدم الوجبات السريعة والعصائر وشاي الكرك، حيث كان السائق يطلب ما يريده من سيارته ويستمتع بالطعام اللذيذ والمشروبات بأسعار مقبولة. وعلى الرغم من مرور سنوات عدة ووفرة الخيارات المتاحة حاليًا، إلا أنه لا يزال ثمة الكثير من السكان المحليين والمغتربين الذين يمارسون هذا التقليد، وتعد كافتيريا الإجازة واحداً من أكثر المطاعم شعبية التي تقدم هذه الخدمة.

وستقام ستايشن كافتيريا يومي الجمعة والسبت في الفترة الممتدة من الجمعة 26 نوفمبر حتى السبت 11 ديسمبر، حيث سيتمتع السائقون بمجموعة حصرية من المشروبات، فضلاً عن قائمة طعام من ثمانية وجبات محدودة الإصدار والمصممة خصيصًا للاحتفال بهذه التجربة التي سترسخ هذه الخدمة الشعبية القديمة.

وقال آندي بارات، المدير العام في الفطيم لكزس والفطيم تويوتا: بعدما كشفنا عن تصميم نسخة الليغو من تويوتا لاند كروزر وأخرجنا الطفل الموجود فينا جميعاً، نعود هذه المرة إلى تشويق عملائنا بطريقة مختلفة ومثيرة بعيداً عن المنتجات التي نقدمها. تعتبر لاند كروزر من السيارات العريقة التي لها مكانة خاصة في الإمارات، لذلك كان من الضروري التعاون مع كافتيريا الإجازة الشهيرة، ونتطلع بشغف للترحيب بضيوفنا في هذه التجربة الفريدة والمميزة.

وحافظت تويوتا لاند كروزر على مكانتها بين العملاء منذ إطلاقها في عام 1951، باعتبارها السيارة التي ترمز إلى جودة تويوتا ومتانتها وموثوقيتها. وبعد سبعين عاماً على إطلاقها قدمت الفطيم تويوتا في يونيو الماضي تطوراً طال انتظاره ترافق مع تحسينات رائدة للمنصة ومجموعة نقل الحركة التي تناسب مالكي سيارات الدفع الرباعي.

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