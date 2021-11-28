غرفة الفجيرة: عيد الاتحاد الخمسون لحظة تاريخية فارقة في رحلة الإمارات

المصدر: الفجيرة – البيان

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أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين هذا العام يشكل لحظة تاريخية فارقة من رحلة الدولة التي بدأت منذ الإعلان عن قيام اتحادها في عام 1971، وهو احتفاء بالإرادة العظيمة والعزيمة القوية والحكمة التي تحلى بها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه، وآباؤنا المؤسسون في إرساء دعائم الدولة والجهود التي بذلها أبناء الوطن ما أسهم في نهضتها وتطورها اقتصادياً واجتماعياً حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف يجسد مسيرة زاخرة بالإنجازات المرتبطة بتاريخ قيام اتحادها وتحولها خلال مسيرتها إلى إحدى أكثر دول العالم تطوراً وازدهاراً في المجالات الاقتصادية التنموية كافة، وتحولها كذلك لتكون من أفضل مراكز وجهات استقطاب الأعمال على مستوى العالم، ودخولها مرحلة الخمسين عاماً المقبلة برؤية القيادة الرشيدة المستقبلية المرتكزة على الابتكار والإبداع والمعرفة في شتى جوانب الحياة.

وقال الشيخ سعيد الشرقي، إن القيادة الرشيدة أطلقت 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية لتشكل دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للإمارات.

وأكد سلطان جميع الهنداسي، المدير العام للغرفة أن الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين وهي تسعى جاهدة لتنفيذ أكبر استراتيجية عمل وطنية وتنموية للخمسين عاماً المقبلة بمشاركة جميع مكونات المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص وعلى المستويين الاتحادي والمحلي وأشار الهنداسي إلى أن الإمارات تمكنت في العقود الخمسة الماضية من أن تحوز إعجاب العالم وتقديره واحترامه لدورها الريادي محوراً لتنمية التجارة والاستثمار وأنشطة الأعمال سواء في أسواقها المحلية أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكان بحكمة قيادة رشيدة استثمرت في بناء أبناء الوطن وسخرت كل الجهود لتمكينهم، للعمل بجد وعزيمة وتفانٍ حتى أصبحت الإمارات دولة حضارية إقليمياً وعالمياً.

ورفع الشيخ سعيد الشرقي وسلطان الهنداسي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات الوفي والمقيمين على أرضها الطيبة متمنيين المزيد من التقدم والرخاء للإمارات.

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