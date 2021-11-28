سلطان بن سليم: في عيد الاتحاد الخمسين تؤسس الإمارات لغدها المشرق

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تنطلق دولة الإمارات في عيد الاتحاد الخمسين بثقة وأمل كبير بالمستقبل لتؤسس في يوبيلها الذهبي على ما حققته من إنجازات شامخة، قلَّ نظيرها عالمياً لمسيرة جديدة من الإنجازات تنقلنا إلى الصدارة العالمية في كافة المجالات، وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا يسعدنا أن نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، كما نتقدم بالتهنئة إلى كافة أبناء الإمارات في هذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعاً».

وأضاف: تعد تجربة دولة الإمارات في البناء والتقدم نموذجاً عالمياً أساسياً تقتدي به مختلف الدول في كيفية بناء التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بوتيرة متسارعة، تتغلب على الأزمات الدولية وتحول تحديات إلى إنجازات، وقد أثبتنا مجدداً قدرتنا على مواجهة الأزمات من خلال تخطي تحديات أزمة كوفيد 19، والعودة سريعاً إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي، من خلال حزم التحفيز التي أطلقتها القيادة الحكيمة منذ بداية الأزمة بمواكبة استكمال إعطاء اللقاحات لكافة أفراد المجتمع، حتى استطعنا أن ننظم بنجاح كبير أهم حدث دولي يشهده العالم اليوم وهو معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يمثل منارة شامخة، تعلن للعالم أجمع عن مدى تميز دولة الإمارات وقدرتها الدائمة على التفوق في كافة المجالات.

وأكد أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تحرص على أن تسهم بكامل طاقتها في تحقيق المزيد من الإنجازات الرائدة لدولة الإمارات، وهي تواكب- بسرعة- تقدم الدولة من خلال التطوير الدائم للبنية التحتية في الموانئ والمناطق الحرة، وعبر الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات التجارية والجمركية واللوجستية في دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز