الخليج للملاحة القابضة تعين رئيساً تنفيذياً للشؤون التجارية والاستثمارية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة تعيين كريس فيليبس بمنصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والاستثمارية.

ويتمتع فيليبس بخبرة عالمية تزيد على 25 عاماً في إدارة الاستثمارات. وقبل انضمامه إلى شركة الخليج للملاحة القابضة، كان يشغل منصب رئيس الخدمات المصرفية المتخصصة وتمويل السفن في مصرف أبوظبي الإسلامي، ورئيس الخدمات البحرية والطاقة في بنك الفجيرة الوطني، والمدير التنفيذي في شركة بارينجتون للاستشارات المؤسسية في سنغافورة، والرئيس الإقليمي للشحن والتمويل الخارجي في بنك بي إن بي باريبا في سنغافورة، وشغل العديد من المناصب القيادية في المملكة المتحدة وسنغافورة وهولندا.

وقال أحمد الكيلاني، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لشركة الخليج للملاحة القابضة: نعتقد أن البيئة الحالية تتطلب خبرة استثنائية في الشؤون التجارية والاستثمارية لضمان استقرار واستمرار الشركة في رحلة النمو التي تشهدها حالياً وتعزيز مكانتها في القطاعات التي تتواجد فيها. ويعتبر كريس فيليبس إضافة رائعة إلى الفريق، حيث سيكون نهجه الاستراتيجي ضرورياً في صياغة وتحقيق أهداف الشركة التجارية والاستثمارية على مدار السنوات القليلة المقبلة.

سيكون فيليبس مسؤولاً عن تشكيل الاستراتيجية التجارية والاستثمارية للشركة. وسيهدف إلى تحسين وتطوير مجموعة الخدمات التي تقدمها الشركة، والمساعدة في بناء كيان قوي يوفر نمواً مستداماً ومربحاً من خلال إدارة الأسطول بفعالية وتنويع الأعمال وزيادة الأصول تماشياً مع رؤية الشركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز