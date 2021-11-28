«كازا ميلانو» تحتفل بعامها الثاني وتستعد لافتتاح أحدث فروعها بأبوظبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت كازا ميلانو، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأدوات الصحية والبلاط الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالذكرى السنوية الثانية لتأسيسها بمجموعة من التشكيلات الجديدة خلال الحدث الذي نظمته في العنوان - مرسى دبي، في 24 نوفمبر 2021، وفيما تستعد لافتتاح أحدث فروعها وأكبر صالات عروضها في أبوظبي خلال النصف الثاني من ديسمبر المقبل، صالة العرض التي تفتخر بمفهوم اللمسة والإحساس، تتميز بأحدث المنتجات الرائعة مثل البلاط الذهبي عيار 24 قيراطًا وأحواض الاستحمام والتجربة العملية للدش والحنفيات وكوريان، والتي نادرًا ما تكون وجدت، أعلنت عن دخولها في مجال التجارة الإلكترونية من خلال موقع ويب مخصص سيتم إطلاقه قريبًا إلى جانب تطبيق جوال. من خلال هذه الخطوة، فإن كازا ميلانو، المشروع الشاب لمدة عامين بقيادة السيد محمد أزهر ساجان، بالتأكيد على استعداد لنقل سوق تحسين المنازل الفاخرة إلى المستوى التالي.

شهد الحدث أيضًا إطلاق كتالوج مرتقب للغاية، والذي قدم مجموعة جديدة من الأدوات الصحية والبلاط المصممة بشكل معقد والتي أثارت إعجاب المصممين الداخليين الذين حضروا الحدث.

وقال محمد أزهر ساجان المدير التنفيذي لـ«كازا ميلانو»: «نبتكر تجارب معيشية فريدة للناس من خلال باقة منتجاتنا الرائعة والخدمات المصممة حسب الطلب، ولا نهدف إلا إلى الكمال المطلق». بعد الكثير من الإقناع بشأن السماح لنا بالدخول إلى صالة العرض في أبوظبي المقرر إطلاقها في النصف الأول من ديسمبر 2021، كان كل ما قاله هو «بينما نفتح الأبواب أمام صالة العرض الجديدة، يمكنك أن تشهد إضفاء الطابع الرسمي على شراكتين ضخمتين في عالم الأدوات الصحية».

مشيراً الى أن هذه العلامة التجارية بالتجزئة، تعرض تشكيلة حصرية من أحواض الغسيل، الدشات، الصنابير، البلاط / الألواح والأسطح الصلبة المصممة بشكل فريد من قبل أكثر من 40 علامة تجارية عالمية بما في ذلك،Versace، Devon & Devon، Roberto Cavalli Cristal & Bronze، Maison قامت Valentina وكوريان® جنبًا إلى جنب مع مجموعتهما الخاصة من الأدوات الصحية التي تتمتع بتصميم وتجميل المساحات الخارجية من خلال خدمات المسابح والمناظر الطبيعية المصممة حسب الطلب والباركيه من Corà. ليس ذلك فحسب، فالعلامة التجارية تخطط أيضًا لتقديم قسم جديد لأسطح المطبخ بالشراكة معArredo3.

وتعد كازا ميلانو ثورة في تجربة مساحة الحمام، وهو مشروع شاب بقيادة محمد أزهر ساجان الذي تبنى مفهوم الارتقاء بمستوى المعيشة في الحمام إلى المستوى التالي. تشتهر الشركة بمجموعة واسعة من منتجات الأدوات الصحية، وقد حققت إنجازها المتمثل في تقديم أفضل خدمة عملاء لجميع متطلبات التصميم المتطورة. نحن لا نهدف إلا إلى الكمال المطلق، منتجاتنا تؤمن وسائل الراحة للناس ويعيشون الحياة بطريقة فاخرة.

من خلال تقديم أحدث ابتكارات التصميم، نضمن دقة وكفاءة منتجاتنا وخدماتنا على مستوى الشركة. نحن في كازا ميلانو نفخر ونساعد في بناء الأعاجيب بامتياز، نحن نبتكر ونلهم ونحقق من الأفكار إلى الإبداع ونشارك جميعًا المعنى الحقيقي لـ «خلاصة الفخامة».

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