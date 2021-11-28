عين دبي تقدّم أروع الفعاليات والعروض النارية بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت عين دبي من مجموعة دبي القابضة، الوجهة الترفيهية عالمية المستوى والأحدث في دبي والتي تقع في بلوواترز، عن تقديم برنامج متميز لضيوفها في عطلة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات والتي تستمر أربعة أيام احتفالاً باليوبيل الذهبي للدولة.

ويستقبل طاقم عين دبي الضيوف بزي متميز مستوحى من المناسبة ليتيحوا لهم بعد ذلك الاستمتاع بفعاليات عيد الاتحاد الخمسين المتميزة التي تقدمها الوجهة. وتوفر عين دبي نقلاً مباشراً لفعاليات الاحتفال الرسمية بعيد الاتحاد الخمسين في مدينة حتّا على الشاشات العملاقة ليتمكن الضيوف من متابعتها في رحلتهم لاستكشاف الوجهة وفعالياتها الترفيهية الداخلية والخارجية المتنوعة.

ويحظى ضيوف عين دبي بفرصة الاستمتاع بالموسيقى الإماراتية المتميزة طوال زيارتهم مع مجموعة من الأغاني المختارة خصيصاً لهذه المناسبة، بالإضافة إلى عروض رقصة العيالة، بحسبانها أحد الفنون التقليدية التي تجسد قيم وتراث دولة الإمارات، والتي تؤديها فرقة خاصة مؤلفة من مجموعة من الرجال، يمسك كل فرد منها في الرقصة، التي تعد أشهر الرقصات الإماراتية التقليدية، عصاً رفيعةً من الخيزران ويتحرك معها بالتناغم مع إيقاعات الطبول.

أما الضيوف الراغبون في الاسترخاء والاستمتاع بتجارب الضيافة الإماراتية الشهيرة، فيمكنهم التوجه إلى منطقة متاجر التجزئة والاستمتاع بالجلسة العربية التقليدية ضمن أجواء عربية أصيلة مع الزي التقليدي والقهوة العربية. كما يمكن للنساء التوجه إلى منطقة الحنّاء لتزيين أيديهن بتصاميم متميزة باستخدام الأصبغة النباتية وتجربة هذا التقليد المتأصل في الثقافة الإماراتية للمناسبات الخاصة والاحتفالية.

ويحظى ضيوف الوجهة أيضاً بفرصة استكشاف رياضة الصقارة البدوية العريقة، إذ تستضيف منطقة التجزئة تجربة حصرية أصيلة تعود بالضيوف إلى الماضي حين كان سكان الصحراء يستيقظون مطلع الفجر وقبل شروق الشمس للصيد باستخدام الصقور. ولا تزال دولة الإمارات تحتفي حتى اليوم بهذا التقليد الأصيل وهذه الطيور المهيبة. كما يوجد مجموعة من المصورين المحترفين ضمن الفعالية لالتقاط الصور وتوثيق أهم اللحظات.

وتقدّم منافذ الطعام في عين دبي خياراتٍ متنوعة من المأكولات والمشروبات بألوان الأحمر والأسود والأبيض والأخضر، بالإضافة إلى بعض الوجبات الصغيرة المستوحاة من المناسبة والقهوة الشهية من تقديم متجر كوفي بلانيت. كما تتيح الوجهة المتميزة لضيوفها فرصة الاستمتاع بهذه الوجبات المحلية الشهية بينما يشاهدون عروض الأضواء المتميزة التي تستمر نحو ثلاث ساعات من 6:30 مساءً وحتى 10:00 ليلاً طوال أيام العطلة، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية الساعة 8:30 ليلاً في 2 ديسمبر، والتي تستمر ثلاث دقائق.

وتقدم عين دبي لجميع ضيوفها الذين يشترون تذاكر لتجارب المشاهدة في 1 و2 و3 ديسمبر قسيمة بقيمة 50 درهماً إماراتياً صالحة في الحجز التالي من 2 يناير وحتى 31 مارس 2022.

ويحظى زوار الوجهة في عطلة اليوم الوطني بعروض على تجارب المشاهدة التي تتيح إطلالات بانورامية على أفق دبي من المقصورات الفاخرة، إضافةً إلى تجارب اليخوت التي تبدأ في مرسى السفن في بلوواترز الساعة 8:00 مساءً وتتيح للضيوف الإبحار في مارينا دبي مدة ساعة ونصف ساعة والاستمتاع بأجمل الإطلالات من البحر قبل مشاهدتها عن ارتفاع 250 متراً.

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